Afera mailowa. Wyciekła rzekoma wiadomość szefa CIR. „Spadła nam dziś z nieba sprawa aborcji”

W poniedziałek 8 listopada na stronie poufnarozmowa.pl pojawiły się kolejne maile, które miały wyciec ze skrzynki pocztowej szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Tym razem autorem wiadomości jest dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, a sprawa dotyczy stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji. 18 lutego tego roku politycy PO ogłosili na konferencji prasowej, że opowiadają się za liberalizacją prawa aborcyjnego i dopuszczalnością zabiegu usunięcia ciąży do 12. tygodnia po konsultacji z lekarzem i psychologiem.

Matynia miał napisać maila do premiera i grupy jego doradców, w którym wyjaśnia, jak rząd może skorzystać na inicjatywie Platformy. „Spadła nam dziś z nieba kwestia aborcji. To jest dla nas szansa na nowe pozycjonowanie Platformy bardziej na lewo i zrobienie miejsca dla nas” - miał ocenić Matynia. Dyrektor CIR miał stwierdzić, że „warto tu przemyśleć aktywne działanie” i zasugerować „np. oświadczenie na wysokim szczeblu politycznym”.

Afera mailowa. Dyrektor CIR miał proponować przekaz

W dalszej części wiadomości Matynia przedstawić propozycje, jak politycy obozu rządzącego powinni komentować stanowisko PO. Po pierwsze, mieli mówić, że „Platforma Obywatelska odkryła to, co mówiliśmy od miesięcy”. „To partia lewicowa, ukrywająca swoje rzeczywiste cele”, a aborcja na życzenie to - jak miał sugerować Matynia - „postulat skrajnej lewicy w Polsce”. Po drugie, członkowie rządu mogłoby mówić, że „proponowane zmiany są niezgodne z konstytucją”. „Słyszeliśmy od miesięcy o szacunku do ustawy zasadniczej, a teraz PO zgłasza postulat aborcji na życzenie, który jest niezgodny z Konstytucją RP, co już było potwierdzone ponad 20 lat temu przez TK” - miał pisać doradca premiera.

Wreszcie po trzecie, dyrektor CIR miał proponować, by politycy zwracali uwagę, że „PO to nie jest miejsce nawet dla bezobjawowych konserwatystów”, bo „ktoś, kto nazywa siebie konserwatystą i pozostaje w tej partii, musi mieć poważne rozterki w sumieniu”. Matynia zalecał, by mówić, że „PO to partia lewicowa, ideologiem PO okazała się Marta Lempart”.

Hołownia i Gowin "rafami", na które może natrafić rząd

Następnie Matynia miał wskazać „rafy” związane z rozegraniem sprawy w powyższy sposób. W jego ocenie „pierwszym beneficjentem deklaracji PO” miał być Szymon Hołownia, dla którego „dziś otwiera się bardzo duże pole”. „Dlatego jego też trzeba pozycjonować po lewej stronie” - miał zwracać uwagę Matynia. Kolejnym zagrożeniem miał być ówczesny wicepremier Jarosław Gowin. „Gowin może zbierać konserwatywnych wyborców PO - dlatego potrzebna oferta PiS dla tych ludzi - Nowy Ład będzie idealny” - miał pisać dyrektor CIR w rzekomym mailu. Zagrożeniem miał być też w ogóle „powrót do tematu aborcji”. „On troszkę przygasał i nam nie sprzyjał, ale teraz jest okazja, że od początku Strajk Kobiet to lewacka rewolucja z PO w tle. Da to tlen naszym konserwatystom” - miał przewidywać Matynia.

Odpowiedź premiera

Na rzekomego maila premier miał odpowiedzieć jednym słowem: „Yes”. Z kolei wątpliwości, czy „podgrzewać” temat aborcji miał wyrazić jego doradca Mariusz Chłopik. „Partia TVN i RASP wiedzą, że teraz ten temat spalą, wyciągną go dopiero w 2023 r”. - miał odpowiedzieć.

Rzekome maile ze skrzynki Dworczyka wyciekają od czerwca i są związane z włamaniem na prywatną pocztę szefa KPRM. Rząd do tej pory nie potwierdził ani nie zaprzeczył ich autentyczności.Czytaj też:

