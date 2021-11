Ostra reakcja przewodniczącej KE na kryzys na granicy. „Wzywam państwa członkowskie…”

W poniedziałek 8 listopada zostało opublikowane oświadczenie Ursuli von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odniosła się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Oświadczenie Ursuli von der Leyen

„Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko. Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia. Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej.

W dalszej części oświadczenia Ursula von der Leyen poinformowała, że rozmawiała z premierami Polski, Litwy oraz Łotwy, by „wyrazić solidarność UE i omówić z nimi środki, jakie UE może podjąć, aby wesprzeć ich w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania tego kryzysu”.

Sankcje wobec Białorusi? Komunikat przewodniczącej KE

„Wzywam państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak” – podkreśliła przewodnicząca KE.

„Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas, we współpracy z wysokim przedstawicielem/wiceprzewodniczącym Josepem Borrellem, uda się w najbliższych dniach do głównych krajów pochodzenia i tranzytu, aby zapewnić, że podejmą one działania, by ich obywatele nie wpadli w pułapkę zastawioną przez władze białoruskie” – czytamy dalej.

„UE zbada w szczególności, w jaki sposób sankcjonować – w tym poprzez umieszczanie na czarnej liście – linie lotnicze z państw trzecich, które prowadzą działalność w zakresie handlu ludźmi” – poinformowała Ursula von der Leyen. „Ponadto Komisja zbada wraz z ONZ i jej wyspecjalizowanymi agencjami, jak zapobiec rozwojowi kryzysu humanitarnego i zapewnić bezpieczny powrót migrantów do ich kraju pochodzenia, przy wsparciu ich organów krajowych” – podano na zakończenie komunikatu.

twitterCzytaj też:

Wystąpienie marszałek Elżbiety Witek na antenie TVP. „Migranci są żywą tarczą”