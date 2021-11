„Wiadomości” oskarżają Tuska o „grę tragedią młodej kobiety”. Pokazano też zdjęcie córki lidera PO

Okazją do uderzenia w lidera PO, polityków opozycji i media stał się temat dnia, czyli eskalacja kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Już z zapowiedzi materiału Marcina Tulickiego widzowie flagowego programu telewizji publicznej mogli się dowiedzieć, że „w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce biorą udział niektórzy politycy polskiej opozycji i wspierające je media”.

„Zachowanie części sceny politycznej i części mediów w Polsce niewątpliwie zachęcało reżim Łukaszenki do eskalacji presji migracyjnej i eskalacji kryzysu granicznego” – komentował Grzegorz Kuczyński z TVP World. Dalej Tulicki tłumaczył, że „część mediów jawnie wspierających opozycję wielokrotnie przyjmowała białoruską narrację”. Tłem dla tego stwierdzenia był fragment „Faktów” TVN. Z kolei Wojciech Biedroń skomentował, że „nawet dzisiaj Putin i Łukaszenka mogą cieszyć się z postawy opozycji i słów Donalda Tuska”, a Tulicki wytknął byłemu premierowi „pouczanie rządu” i przypomniał „likwidowanie posterunków policji i traktowanie armii po macoszemu”. „Opozycja dla zdobycia władzy gotowa jest nawet narazić bezpieczeństwo Polaków” – podsumował autor materiału.

Tusk oskarżony o „atakowanie” Glapińskiego

W kolejnym materiale „Wiadomości” oskarżyły Tuska o „atakowanie” prezesa NBP Adama Glapińskiego. „Dziś ceny paliw są na podobnym poziomie jak za rządów Donalda Tuska, ale od tego czasu wyraźnie wzrosła siła nabywcza Polaków” – można było usłyszeć od Damiana Diaza.

„Tusk gra śmiercią”. W tle „uśmiech” córki lidera PO

Kolejny materiał został poświęcony Tuskowi i temu jak „wykorzystuje w politycznej grze tragiczną śmierć” 33-latki w Pszczynie. „Tusk prowadzi ohydną grę śmiercią wbrew prawdzie i faktom” – rozpoczął Maciej Sawicki. Z materiału widzowie mogli dowiedzieć się m.in., że kobieta zmarła w szpitalu zarządzanym przez PO, gdzie dochodziło do nieprawidłowości. „Mimo to totalna opozycja gra na emocjach Polaków i łączy tragiczną śmierć pacjentki z wyrokiem TK. To szczególnie perfidne kłamstwo” – tłumaczył dalej widzom Sawicki.

W materiale pokazano „zdjęcia uśmiechniętej córki Tuska na rzekomo żałobnym marszu”, a polityków opozycji oskarżono o „robienie sobie selfie”. – Donald Tusk i jego córka zrobili sobie piknik z okazji tych demonstracji. Widziałem, że większość dobrze się bawiła – orzekł publicysta Marek Król.

