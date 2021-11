„Bandycka polityka” reżimu białoruskiego. Mateusz Morawiecki o kryzysie na granicy

W poniedziałek 8 listopada zostało opublikowane oświadczenie Ursuli von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odniosła się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Oświadczenie przewodniczącej KE

„Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko. Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia. Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej.

W dalszej części komunikatu Ursula von der Leyen wezwała „państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak”. Po godz. 20:00 agencja AFP podała, że Stany Zjednoczone wezwały Białoruś do zaprzestania „organizacji” napływu migrantów do Europy.

Do oświadczenia przewodniczącej KE Mateusz Morawiecki odniósł się w mediach społecznościowych. „Nasze konsekwentne stanowisko sprzeciwu wobec szantażu Alaksandra Łukaszenki na granicy Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą dostało zdecydowane poparcie ze strony przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen” – napisał premier.

„W obliczu agresji i wykorzystywania cierpiących ludzi jako żywych tarcz przez reżim białoruski do prowadzenia swojej bandyckiej polityki, powinniśmy solidarnie jednoczyć się zarówno w Polsce jak i w całej wspólnocie europejskiej” – kontynuował Mateusz Morawiecki. Premier polskiego rządu podziękował za służbę na rzecz ochrony granic funkcjonariuszom SG, WOT, policji, żołnierzom Wojska Polskiego i innym służbom mundurowym.

