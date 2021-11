Donald Tusk zwrócił się do premiera. Wiceminister z PiS odpowiedział: Kanalia

„Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba. Nie myśl, jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać!” – napisał na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

Wpis Donalda Tuska wywołał spore poruszenie. Jedna odpowiedź była z kolei wyjątkowo szokująca, co szybko wychwycili także pozostali komentujący. „Kanalia” – napisał w odpowiedzi na słowa Donalda Tuska wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jak tłumaczył w późniejszym wpisie, choć nie słynie z „nieparlamentarnego języka”, to słowa Tuska w chwili zagrożenia polskiej granicy uznał za niegodziwe, stąd jego reakcja.

„Czy to nie poseł z klubu PO biegał po granicy z siatką, zapraszając tych ludzi? Czy to nie Pana zaplecze medialne apeluje o ich wpuszczenie i manipuluje faktami? Łukaszenka nie zwoziłby tych ludzi, gdyby nie był pewny, że tak wiele osób w Polsce od Was stanie w ich obronie” – skomentował z kolei wpis Tuska europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki.

Borys Budka o wpisie wiceministra z PiS: Dzieciak

Słowa Szefernakera również odbiły się sporym echem. „Ostro oceniasz Mateusza, ale ciężko inaczej po tym co pisał w mailach” – kpił poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

„Dzieciak, nie mógł być gorszy od szefa swojego klubu. Ryszard Telecki to u nich stan umysłu” – dodał poseł PO Borys Budka. Polityk nawiązał w ten sposób do słów, jakie niedawno padły z ust szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Terlecki, zaczepiony przez przypadkową kobietę na ulicy w sprawie tragedii, która rozegrała się w Pszczynie, nazwał ją „kretynką”.

