Krystyna Pawłowicz: Opozycjo, na kolana! Na kolana, zdrajcy!

Krystyna Pawłowicz, choć jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinna zachować większą powagę, zwykle nie stosuje się do tych reguł. W serii wpisów na Twitterze komentowała napiętą sytuację, która rozgrywa się przy naszej wschodniej granicy. Jeden wpis zwraca szczególną uwagę. Zachowujemy oryginalną pisownię:

‼️‼️Opozycjo ! NA KOLANA !!! PRZEPRASZAJCIE POLAKÓW za WSPÓLNY z Putinem i Łukaszenką ATAK na wschodnie GRANICE RP !!! BŁAGAJCIE o WYBACZENIE żołnierzy WOJSKA Polskiego i STRAŻY GRANICZNEJ i ich RODZINY ! Na kolana ZDRAJCY ! ‼️‼️

Napięta sytuacja na granicy Polska-Białoruś

Przypomnijmy, że w poniedziałek 8 listopada na polską granicę dotarła olbrzymia grupa migrantów. W ciągu dnia migranci próbowali siłowo dostać się do Polski, ale zostali powstrzymani przez polskie służby: Straż Graniczną wspieraną przez policję i wojsko.

Polskie służby publikowały w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy z granicy polsko-białoruskiej, pokazujące jak wyglądał szturm. Migranci usiłowali sforsować płot graniczny belkami, mieli także prawdopodobnie narzedzia do cięcia, którymi próbowali przeciąć drut kolczasty rozmieszczony wzdłuż polsko-białoruskiej granicy.

W nocy na terenie Białorusi wciąż pozostawały grupy migrantów. Na policyjnym nagraniu widać, że za granicznym płotem wyrosło ogromne obozowisko. Na miejscu porozbijano namioty i porozpalano ogniska. Cały teren oświetlany jest z polskiej strony potężnymi światłami.

Napięta sytuacja między Polską i Białorusią trwa już od kilku miesięcy. Reżim Łukaszenki zwozi migrantów do Mińska, by następnie przerzucać ich pod granicę z Polską. W ten sposób prezydent Białorusi usiłuje wywrzeć presję na Unii Europejskiej. Straż Graniczna od miesięcy notuje wzmożony ruch w nielegalnych przekroczeniach granicy. W trakcie prób przekroczenia granicy doszło również do kilku tragedii, w wyniku których życie stracili migranci, usiłujący przedrzeć się do Polski przez przygraniczne bagna i lasy.

