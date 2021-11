Ryszard Terlecki uderza w TVN i chwali TVP. „Są media, które rzetelnie przedstawiają sytuację”

W poniedziałek 8 listopada doszło do znacznego zaostrzenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Rządzący zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Przyznają jednak, że może dojść do dalszej eskalacji.

Terlecki o opozycji: Nic kompletnie, organizacyjna i ideowa pustka

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 w kontekście sytuacji na granicy został zapytany o słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że „to ostatni moment, aby władza, rząd i prezydent wzięli się do roboty”.

– To jest niepoważne i, prawdę mówiąc, bardzo irytujące – ocenił wicemarszałek Sejmu. – Opozycja nie ma nic do powiedzenia. Nie ma żadnego pomysłu, żadnego programu, nic kompletnie, organizacyjna i ideowa pustka. Ale wychodzi Tusk i mówi, że rząd nic nie robi, albo źle robi. Niech zaproponują, co rząd może zrobić lepiej. Ale to nigdy się nie zdarza – dodał.

„Nie wiem, czy TVN pokazuje takie sceny”

Polityk PiS stwierdził, że wystarczyło, żeby opozycja obejrzała, co dzieje się na granicy.

– Wystarczyło zobaczyć w telewizji postawę naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy, organizację tej akcji powstrzymywania naporu migrantów, żeby być przekonanym, że państwo działa sprawnie i skutecznie – mówił wicemarszałek Sejmu. – Nie wiem, czy TVN pokazuje takie sceny, natomiast można było to oglądać w Telewizji Publicznej. Dowiedzieć się o tym z mediów, które rzetelnie przedstawiają sytuację – dodał.

Trudno jednak mówić o relacjonowaniu sytuacji, kiedy media nie są dopuszczone do terenu przygranicznego. Do tego wicemarszałek Sejmu również się odniósł, stwierdzając, że jego zdaniem dziennikarze nie powinni być dopuszczeni na granicę.

– Oczywiście można by myśleć o wpuszczeniu tam jednej czy drugiej ekipy, która robiłaby zdjęcia, ale jak wejdzie jedna, to zechcą inne, a niestety część naszych mediów zachowuje się w sposób bardzo nieodpowiedzialny – ocenił. – Jeżeli słyszymy w tych mediach nawoływanie do otwarcia granicy, do wpuszczania migrantów, do wycofania wręcz, odwołania naszych oddziałów, które chronią tej granicy, to trudno myśleć o tym, żeby tacy ludzie, takie pomysły pojawiły się tam, w strefie największego zagrożenia i napięcia – dodał.

