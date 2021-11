Marsz Niepodległości z nowym plakatem. Trzaskowski przedstawiony jako nazistowski okupant

To, czy ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości, było pod sporym znakiem zapytania. Po krótkiej batalii sądowej wszystko wskazywało na to, że ostatecznie Warszawa nie dopuści do jego organizacji. Z kolei stowarzyszenie Marsz Niepodległości zwierało szyki i zapowiadało, że mimo decyzji sądu, jak co roku wyprowadzi ludzi na ulice stolicy.

Dosyć nieoczekiwanie impas rozwiązał Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef tej organizacji Jan Kasprzyk podjął decyzję, że Marsz Niepodległości w 2021 roku będzie miał charakter uroczystości państwowych i wystartuje o godz. 13 z Ronda Dmowskiego w Warszawie (tak jak planowali organizatorzy).

Marsz Niepodległości 2021 z plakatem. Trzaskowski przedstawiony jako nazista

W trakcie całego sporu przebijała się narracja stowarzyszenia Marsz Niepodległości, że tak naprawdę problemy z organizacją wydarzenia to efekt niechęci Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy.

Gdy tylko sytuacja z organizacją się wyjaśniła, Marsz Niepodległości ruszył do kontrofensywy wymierzonej właśnie w Trzaskowskiego. Stowarzyszenie, któremu przewodzi Robert Bąkiewicz, „zaprasza” na wydarzenie specjalnym plakatem, który przedstawia prezydenta Warszawy niczym nazistowskiego gubernatora.

twitter

„Obywatele Rzeczpospolitej! Niepodległość nie na sprzedaż” – głosi spory napis na odezwie, a na plakacie umieszczono coś na kształt ogłoszenia nazistów z okupowanej Warszawy. Zamieszczono go w dwóch językach: polskim i niemieckim. Treść tego ogłoszenia brzmi:

„Kto 11 listopada 2021 roku dokona zaburzenia spokoju i porządku publicznego, szczególnie, kto obowiązkowo nie będzie wykonywał swojej pracy, albo też swojej służby, sklepy, a głównie sklepy spożywcze będzie miał zamknięte, polskie barwy w jakimkolwiek zestawieniu będzie pokazywał, brał udział w pochodach, albo przez przemówienie, względnie niedozwolone zebrania ludności podburzał, będzie surowo ukarany”.

Pod „ogłoszeniem” dodano datę 9.11.2021, a podpisano je:

„Der Oberbürgermeister gez. Tschaskovsky”.

Czytaj też:

Bezpieczeństwo podczas Marszu Niepodległości. Policja publikuje poradnik dla dziennikarzy