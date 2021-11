Przewodnicząca Komisji Europejskiej przebywa obecnie z wizytą w USA. Ursula von der Leyen poinformowała w mediach społecznościowych, że podczas pobytu w Waszyngtonie będzie chciała poruszyć kilka tematów. Szefowa KE wymieniła: działania na rzecz klimatu, zdrowie, handel i technologie oraz „pilne zagadnienia międzynarodowe”.

Ursula von der Leyen w USA. Porozmawia z Joe Bidenem o sytuacji na granicy Polski i Białorusi

Rzecznik Komisji Europejskiej Dana Spinant powiedziała na konferencji prasowej, że von der Leyen będzie rozmawiała z prezydentem USA Joe Bidenem i poruszy z nim kwestię sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Przewodnicząca KE wydała w poniedziałek oświadczenie, w którym podkreśliła, że rozmawiała z premierem Polski Mateuszem Morawieckim oraz szefami rządów Litwy i Łotwy – Ingridą Simonyte i Artursem Krisjanisem Karinsem. Von der Leyen wyraziła solidarność Unii Europejskiej i zapytała, jak UE może pomóc krajom ws. rozwiązania kryzysu migracyjnego.

Szefowa Komisji Europejskiej o wywieraniu nacisku na UE

– Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko. Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia. Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów – zaznaczyła szefowa Komisji Europejskiej.

Von der Leyen wezwała państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia sankcji przeciwko władzom Białorusi za hybrydowy atak. Wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas i wysoki przedstawiciel Josep Borrell udadzą się do głównych krajów pochodzenia i tranzytu, aby „zapewnić, że podejmą działania, by ich obywatele nie wpadli w pułapkę zastawioną przez władze białoruskie”.

