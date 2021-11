Tusk jest wściekły na Sikorskiego. „Chodzi o finanse”

Choć jest jeszcze za wcześnie, by Platforma budowała swój gabinet cieni, to od polityków w otoczeniu Donalda Tuska można już usłyszeć, że gdyby partia za dwa lata wygrała wybory i miała tworzyć nowy rząd, to jej szef oparłby się na tych samych twarzach, które były w jego gabinecie przed niemal 10 laty.

– Tusk widziałby przy sobie Bartłomieja Sienkiewicza, Bartka Arłukowicza. Z Sikorskim jest problem, bo ostatnio Donald ma z nim na pieńku – mówi „Wprost” polityk z otoczenia Tuska.

Radosław Sikorski był jednym z głównych orędowników powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Relacje obu panów miały się jednak skomplikować z dwóch powodów.