Kolejny szturm migrantów zostanie przeprowadzony 11 listopada? Żaryn nie wyklucza „aktów destabilizujących”

Inspirowany przez reżim Łukaszenki kryzys na granicy polsko-białoruskiej pogłębia się. W poniedziałek 8 listopada pod granicę Polski ruszyła duża grupa migrantów, która obecnie koczuje po białoruskiej stronie. Straż Graniczna poinformowała, że we wtorek 9 listopada doszło do trzech dużych prób sforsowania granicy Polski przez „większą liczbę osób”.

– Czy są takie informacje z polskich służb wywiadowczych, że jutrzejszy dzień, 11 listopada, będzie dniem wzmożenia ataków? – zapytał Bogdan Rymanowski.