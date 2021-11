Andrzej Duda na obchodach 11 listopada: Przyszedł czas, że trzeba bronić ojczyzny i strzec jej granic

– Dziękuję Bogu za Polskę. Za to, że od ponad 30 lat możemy radować się państwem, w którym sami się rządzimy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez pokolenia walczyli o suwerenną Polskę – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Prezydent nawiązał także do słów marszałka Józefa Piłsudskiego – „naród bez pamięci, bez szacunku dla ważnych dla siebie symboli jest tylko zbiorowiskiem ludzi przebywającym tymczasowo na tym samym terytorium”. – Jesteśmy narodem, który mieszka tu od 1050 lat. Mamy państwowość zbudowaną na pniu tradycji chrześcijańskiej – zaznaczył Andrzej Duda.

Święto Niepodległości. Przemówienie Andrzeja Dudy

– W naszej historii różne zagony zbrojne przebiegały przez tę ziemię. Często zmierzano do tego, by nasz naród zniszczyć, ale nigdy się to nie udało. Czasy, gdy byliśmy potęgą europejską są dawne i bardzo krótkie. Nie zniszczyły nas wojny, zabory. Nasza tradycja, przekazywana przez pokolenia, pozwoliła trwać naszemu narodowi w najgorszych momentach – ocenił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że „Polska sama sobie zawdzięcza wolność”. – To był zbieg wydarzeń i sprzyjających okoliczności, ale także męstwo, nieustępliwość i głęboka wiara w odzyskanie niepodległości. To za tę niepodległość ginęły Orlęta Lwowskie i walczyli ci, którzy odparli atak bolszewików w 1920 r.- stwierdziła głowa państwa.

Święto Niepodległości. Andrzej Duda dziękuje żołnierzom

Według prezydenta przyszedł czas, że dziś patriotyzmem jest nie tylko praca dla ojczyzny. W ten sposób głowa państwa nawiązała do trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od wielu tygodni trwa kryzys migracyjny. – Przyszedł też czas, że trzeba bronić ojczyzny. Bardziej niż dawniej strzec jej granic: w chłodzie, trudzie w bardzo trudnej sytuacji, do której zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciw Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Duda.

twitter

– Nasi żołnierze pokazują, że rozumiemy czym jest wolność, ale także czym jest wolność i solidarność. Nasze myśli i serca były, są i będą z wami, żołnierze służący Rzeczpospolitej. Jesteśmy z wami i jesteśmy zawsze za wami, w głębokim szacunku dla polskiego munduru. Niech żyje Polska. Niech Pan Bóg ma naszą ojczyznę w swojej opiece – zadeklarował prezydent.

Czytaj też:

Święto Niepodległości 2021. Krystyna Pawłowicz: Cieszmy się, póki możemy