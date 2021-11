Zdjęcie Donalda Tuska spalone na Marszu Niepodległości. Lider PO komentuje jednym zdaniem

W trakcie tegorocznego Marszu Niepodległości nie obyło się bez incydentów. Do sieci trafiły nagrania mężczyzny palącego flagę Niemiec oraz zdjęcie Donalda Tuska. Na filmach widać, że zdarzenie obserwuje spora grupa gapiów i nikt ze zgromadzonych osób nie interweniuje. – Za to, że sześć milionów nas k**** wymordowali, trzeba tę chamską flagę spalić. Podpalaj ją k****, podpalaj ją tę k**** – wykrzykuje mężczyzna. – Pal się, ty k**** – komentuje.

Do incydentu odniósł się Donald Tusk. „Palę się do jeszcze cięższej pracy na rzecz Niepodległej!” – napisał na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej.

Państwowy marsz narodowców

W czwartek ulicami Warszawy idzie organizowany przez narodowców Marsz Niepodległości, któremu władza w ostatnim momencie nadała charakter państwowy. Na wydarzeniu zabrakło jednak czołowych polityków. Ze znanych twarzy pojawił się jedynie Antoni Macierewicz, a marsz otwierał lider narodowców Robert Bąkiewicz. Jego przemówienie pełne było ksenofobii, nie uniknął też poważnej wpadki.

- W w pewnym momencie szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości zwrócił się do Mateusza Morawieckiego. – Widział pan, jak w PE ta cała, przepraszam za te słowa, europejska hołota, plująca na polskiego premiera... To jest niegodne. A jeszcze bardziej niegodna jest ta hołota z Polski. Oni, panie premierze, nie dogadają się z nami, oni chcą nas zniszczyć. Ani kroku w tył. Pół narodu za panem stoi. Gotowego do poświęceń – mówił.

– Dzisiaj mamy wewnętrznych kolaborantów, którzy szkodzą Polsce. Telewizje, które kłamią (...) i zachęcają do nieposłuszeństwa – powiedział Robert Bąkiewicz. – Są też sądy, które anarchizują życie społeczne i polityczne i wykonują jak w latach 50. polityczne dyspozycje wbrew prawu. Kłaniają się Berlinowi i mówią nam o konstytucji, a sami na nią plują. Na to nie ma naszej zgody. Od nas zależy, czy będziemy silni, czy staniemy się pariasami. Na przekór wszystkim podziałom musimy się łączyć – zaapelował Robert Bąkiewicz.

