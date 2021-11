Merkel ponownie rozmawiała z Putinem. Prezydent Rosji radzi Unii, jak rozwiązać kryzys na granicy

O kolejnej rozmowie telefonicznej prezydenta Rosji z kanclerz Niemiec poinformowały w czwartkowym komunikacie służby prasowe Kremla. To kontynuacja rozpoczętego dzień wcześniej dialogu na temat kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jak wynika z oficjalnego przekazu Kremla, przywódcy mieli zgodzić się, że ważne jest jak najszybsze opanowanie sytuacji. Putin miał nawet zaproponować, jak tego dokonać.

Władimir Putin opowiedział się za przywróceniem kontaktów między państwami Unii Europejskiej a Białorusią w celu rozwiązania tego problemu – czytamy w komunikacie Kremla.

Prezydent Rosji już dzień wcześniej odsyłał kanclerz Niemiec do Mińska. W rozmowie pojawił się także wątek ukraiński. Putin zarzucił Kijowowi prowadzenie „destrukcyjnej polityki” opartej na „metodach siłowych” i naruszanie Porozumień Mińskich.

UE nałoży sankcje na Białoruś

Tymczasem Unia Europejska zamierza nałożyć na Białoruś sankcje za wywołanie kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Wspólnoty. Charles Michel zapowiedział rozszerzenie sankcji o kolejnych oligarchów i polityków z Białorusi. Stało się to podczas środowego spotkania szefa RE z premierem Mateuszem Morawieckim. W Święto Niepodległości 11 listopada Komisja Europejska poinformowała, że rozważa rozpisanie „czarnej listy” linii lotniczych, które pomagają sprowadzać migrantów do Mińska.

Groźby Łukaszenki

W reakcji na te doniesienia Alaksandr Łukaszenka zagroził zamknięcie tranzytu gazu przez Białoruś. – Przez Ukrainę nie pójdzie: tam rosyjska granica jest zamknięta. Przez kraje bałtyckie też nie ma tras. Jeśli my zamkniemy dla Polaków, dla Niemców, to co wówczas będzie? – mówił dyktator na spotkaniu z rządem.

