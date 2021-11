Jak rozwiązać kryzys na granicy? Takie pomysły ma Europa na powstrzymanie Łukaszenki

8 listopada doszło do eskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Duża grupa migrantów, kierowana przez białoruskiej służby, dotarła w rejonie Kuźnicy, gdzie doszło do próby sforsowania umocnień granicznych. Do prób przedostania się na teren Polski dochodziło też w kolejnych dniach. Służby szacują, że na terenach przygranicznych może znajdować się ok. 3-4 tys. osób.

Kryzys na granicy. Unia Europejska poszerzy sankcje

W środę po rozmowie z Joe Bidenem Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia ma ustalić nowe sankcje w przyszłym tygodniu. Zapowiedziała, że mają one dotknąć ludzi związanych z reżimem, jak i białoruski biznes. Rozważane mają być także sankcje przeciwko liniom lotniczym, które umożliwiają przerzut migrantów na Białoruś. Mogłyby one przybrać formę zakazu lotów w przestrzeni powietrznej Unii i zakazu lądowania na lotniskach na terenie Wspólnoty. W czwartek rzeczniczka Komisji Dana Spinant potwierdziła, że jest przygotowywana „czarna lista” linii, które transportują migrantów do Mińska.

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu wśród unijnych sankcji może znaleźć się też zakaz kontaktów gospodarczych z białoruskimi liniami lotniczymi. Oznaczałoby to wypowiedzenie umów leasingowych na samoloty.

Dłuższa lista osób z zakazem wyjazdu do UE?

Z kolei jak dowiedział się „Wprost”, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w czasie rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie przychylił się do poszerzenia listy osób z zakazem wjazdu na terytorum Unii o polityków i oligarchów związanych z reżimem Łukaszenki. Według Reutersa, nowymi sankcjami mogłoby zostać objęte około 30 podmiotów oraz osób, w tym m.in. minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej. Resort, którym kieruje jest oskarżany o wydawanie białoruskich wiz osobom spoza Unii Europejskiej.

Unia nałożyła już sankcje na Białoruś po wyborach w tym kraju i represjach zastosowanych przez reżim wobec demonstrantów, oraz po wymuszonym lądowaniu samolotu linii Ryanair w Mińsku, do którego doszło w maju.

