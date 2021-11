„One mają miejsce non stop”. Mariusz Błaszczak przekazał najnowsze informacje o „atakach hybrydowych”

W piątek 12 listopada w Olsztynie odbyła się konferencja prezydenta Andrzeja Dudy oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka po spotkaniu z żołnierzami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i policji. – Dyskutowaliśmy o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji, jak również oczywiście o tym, jakie nasze zadania są związane z tym, żeby na ewentualne wszelkie scenariusze rozwoju sytuacji być przegotowanymi i aby przede wszystkim nasi żołnierze i funkcjonariusze mogli, w jak najlepszy sposób wykonywać swoją służbę. Mogli ją realizować jak najbardziej bezpiecznie i w jak najlepszych warunkach. To jest w tej chwili nasza najważniejsza troska – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom służb za ochronę polskiej granicy. – Ogromnie jestem tutaj wdzięczny za niezwykle ofiarną służbę żołnierzom, policjantom, którzy wspaniale wykonują swoje zadania. Nie tylko tam, gdzie państwo widzicie, na samej linii granicznej, gdzie funkcjonariusze prewencji w policji murem stoją własną piersią, zasłaniając polską granicę i polską ziemię, ale także poza obszarem bezpośrednio granicznym – mówił prezydent.

W czasie konferencji głos zabrał również minister obrony narodowej. – Rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób wesprzeć funkcjonariuszy i żołnierzy, jeśli chodzi o wyposażenie, warunki służby. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zbliża się zima, więc warunki będą trudniejsze – powiedział Mariusz Błaszczak. W dalszej części wypowiedzi szef MON odniósł się do aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.