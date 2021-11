Rafał Trzaskowski o Robercie Bąkiewiczu: Martwi się, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową

Przypomnijmy, że w czwartek 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Już przed tym wydarzeniem emocje były spore, gdyż do ostatniej chwuli trwał konflikt o organizację wydarzenia. Choć decyzją kilku instancji sądowych, marsz nie mógł się odbyć, nagle zaważyła decyzja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która nadała Marszowi Niepodległości rangę uroczystości państwowej.

Marsz Niepodległości 2021. Rafał Trzaskowski przedstawiony niczym niemiecki gubernator

Plakat zapraszający na marsz przybrał jednak skandaliczną formę. Zaproszenie przedstawiono w formie ogłoszenia znanego z czasów niemieckiej okupacji, a prezydenta Warszawy podpisano niczym niemieckiego gubernatora, zmieniając zapis jego nazwiska na niemiecki.

Później w mediach społecznościowych wywiązała się krytyczna dyskusja na temat plakatu. Dziennikarz WP Patryk Słowik ocenił, że taka forma plakatu to „skundlenie”. Marsz Niepodległości odpowiedział, że „skundlenie to to, co pan robi codziennie po wyjściu rano z domu„.”W tamtych czasach za coś takiego golili głowy” – pisał Marsz Niepodległości. Choć wpis zniknął z sieci, podczas Marszu Niepodległości pojawiło się coś, co można uznać za nawiązanie do sprawy. Uczestnicy marszu wywiesili transparent z okolonym na łyso Trzaskowskim i podpisali: I co, łyso?

Rafał Trzaskowski: Bąkiewicz martwi się, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową

Ataki pod swoim adresem skomentował na antenie Polsat News Rafał Trzaskowski. – PiS prowokuje. Marsz mógł organizować rząd w sposób godny, oddał to narodowcom. Wystarczyło posłuchać tego, co w imieniu rządu, jak rozumiem, opowiadali Bąkiewicz i Winnicki. Bąkiewicz martwi się, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową – to nadaje się do zbadania przez psychiatrę. Winnicki mówi, że powinniśmy używać broni na polskiej granicy – wyliczał podczas rozmowy ze stacją.

