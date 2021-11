Izraelskie media piszą o marszu w Kaliszu. Głos zabrał też rzecznik MSZ

W Święto Niepodległości ulicami Kalisza przeszedł marsz, na którym wznoszono antysemickie okrzyki i spalono tekst Statutu Kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego w 1264 r. Jednym z uczestników marszu, wznoszącym nienawistne hasła był Piotr Rybak, znany z antysemickich wypowiedzi, skazany za spalenie kukły Żyda w 2015 roku we Wrocławiu. Będąca na miejscu policja chciała aresztować Rybaka, ale nie wyraził na to zgody prokurator.

Marsz w Kaliszu w izraelskich mediach

Marsz w Kaliszu opisały izraelskie media. Depeszę w tej sprawie opublikowała agencja Jewish Telegraphic Agency. Tekst na ten temat opublikowały również największe izraelskie gazety: „Times of Israel” i „The Jerusalem Post”.

„Polscy nacjonaliści krzyczeli »śmierć Żydom«, gdy spalili księgę przedstawiającą historyczny pakt chroniący prawa polskich Żydów” – można przeczytać w „Times of Israel”. „Z filmów i relacji naocznych świadków w mediach społecznościowych wynika, że Wojciech Olszański, działacz skrajnie prawicowy, zapalił księgę w czerwonej oprawie, która miała symbolizować Statut Kaliski” – tłumaczy dalej gazeta, dokładnie opisując samo spalenie księgi wraz z wykrzykiwanymi antysemickimi hasłami oraz to, czym dokładnie był Statut Kaliski.

Podobny artykuł, napisany na podstawie tej samej depeszy zamieszczono w „The Jerusalem Post”.

Rzecznik MSZ potępia marsz w Kaliszu

Do sprawy marszu w Kaliszu w sobotę 13 listopada na Twitterze odniósł się również rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina.

„ Jednoznacznie i zdecydowanie potępiam wydarzenie, które miało miejsce w Kaliszu 11 listopada. Dzień, w którym Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości, został wykorzystany do propagowania nienawiści, antysemityzmu, ksenofobii i nietolerancji religijnej ” – napisał. „Jest to oburzające i sprzeciwia się wieloletniej walce Polski o niepodległość i wolność. To wbrew historii Polski, historii Kalisza, podstawowym wartościom, na których zbudowany jest nasz kraj. Prokuratura została powiadomiona – dodał .

