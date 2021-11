Doradca Dudy nazywa bohaterki powstania „zdemenciałymi archeocelebrytkami”. Wpis znika z sieci

Wpis ujrzał światło dzienne m.in. dzięki politykowi KO Michałowi Szczerbie. Choć oryginału już nie zobaczymy w sieci, gdyż autor wpis usunął, to zachował się zrzut ekranu, na którym widać, jak brzmiały wypisane przez Tadeusza Deszkiewicza słowa.

„W hotelu, w którym mieszkam w Poznaniu, jest podejrzanie ograniczona lista programów telewizyjnych. Włączyłem i trafiłem na rozmowę kretyna z dwoma zdemenciałymi archeocelebrytkami. Chyba po prostu pójdę spać” – napisał w piątkowy wieczór na Facebooku Tadeusz Deszkiewicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezes Polskiego Radia RDC w Warszawie.

Tadeusz Deszkiewicz o bohaterkach Powstania Warszawskiego: Zdemenciałe archeocelebrytki

„Doradca Andrzeja Dudy Tadeusz Deszkiewicz o Bohaterkach Powstania Warszawskiego „zdemenciałe archeocelbrytki”, a o dziennikarzu TVN24 „kretyn”. Wpis polubił rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Brakuje słów!” – oburzał się komentujący sprawę na Twitterze poseł Michał Szczerba.

Program, który komentował doradca prezydenta to piątkowe „Fakty po Faktach” emitowane na antenie TVN24. Do programu zaproszono uczestniczki Powstania Warszawskiego, które komentowały m.in. Marsz Niepodległości zorganizowany przez narodowców w centrum Warszawy. W programie pojawiły się Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska.

Wanda Traczyk-Stawska stała się w ostatnim czasie jedną z najczęściej atakowanych bohaterek Powstania Warszawskiego. Zaczęło się przed miesiącem, kiedy uczestniczka powstania pojawiła się u boku Donalda Tuska podczas manifestacji w obronie przynależności Polski do UE. Do jednego z narodowców, który usiłował zagłuszyć słowa z mównicy, przemówiła Traczyk-Stawska. – Milcz głupi chłopie! Chamie skończony, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu jestem po to, aby wołać w ich imieniu – powiedziała wyraźnie wzburzona sanitariuszka PW.

