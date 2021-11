Krystyna Pawłowicz starła się z Barbarą Nowacką. „Jest posłem i kłamie. Trzeba to obnażać”

Barbara Nowacka opublikowała na Twitterze link do artykułu portalu OKO.press, w którym Kamila z Gdyni opowiedziała, jak podczas ciąży, w sytuacji bezwodzia, lekarze mieli jej powiedzieć, że, mimo zagrożenia dla niej, lekarze nie mogą nic zrobić, dopóki płód nie obumrze. Lekarz miał jej wprost powiedzieć, że to „dzięki PiS” i wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Historia kobiety przypomina historię Izabeli z Pszczyny.

Nowacka do Pawłowicz: Niech rachunek sumienia zrobi

„ Kamila z Gdyni. Opowiada o dramacie, który zgotował jej wyrok TK. Kaczyński, Ziobro, politycy PiS i Konfederacji - zadowoleni? O to Wam chodziło? ” – pytała Nowacka. W kolejnym wpisie oznaczyła sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz. „O, pani Krystyna Pawłowicz niech przeczyta koniecznie. Rachunek sumienia zrobi” – napisała posłanka KO.

„Widzę, że pani jeszcze nie przeczytała wyroku TK, który przesłanki ratowania życia i zdrowia kobiety jako uprawniającej lekarza do dokonania aborcji w ogóle nie dotykał. Wyrok dotyczył wyłącznie przesłanki eugenicznej. Proszę pytać lekarzy prowadzących pacjentkę. TK nie prowadził ciąży także p. Kamili” – odpowiedziała wywołana do tablicy sędzia TK.

Posłanka KO podjęła dalszą dyskusję z sędzią TK. „Muszę Panią zmartwić - ani z Was Trybunał ani to, co wydajecie to wyroki” – odparła Nowacka. „A Pani - jako polityczka (chwilowo w todze) ponosi polityczną odpowiedzialność za to co spotyka kobiety i za efekt mrożący wśród lekarzy” – dodała.

Pawłowicz odpowiada Nowackiej: T ypowe dla lewactwa

„Gdy brak wiedzy i w efekcie argumentów schodzi pani na poziom obelg, co jest typowe dla lewactwa, a szczególnie ich »polityczek« i »polityczków«. No, dla ludzi politycznie malutkich” – odparła Krystyna Pawłowicz.

I mimo że Nowacka nie kontynuowała dyskusji, to sama sedzia TK dodała kolejne wpisy w tej sprawie.

„Pani Barbara Nowacka chciała, bym jej zrobiła rachunek sumienia…” – napisała. „Pani Barbara Nowacka bez obelg ani rusz. Myśli, że ciągle jest w Sejmie ze swymi malutkimi »polityczkami« męskimi i żeńskimi. Tu proszę pani, trzeba się zachować, także nocą…” – pisała w kolejnym wpisie, komentując późną porę dyskusji.

Odniosła się też do krytycznych komentarzy śledzących ją internautów, którzy pytali, po co angażuje się w taki spór i czy to godne sędziego TK.

„Tak, jeśli w błąd czytających wprowadza poseł. Trzeba zareagować. To nie jest publicystyka a prostowanie świadomych kłamstw dla buntowania przeciw TK” – oceniła. „Jest posłem i kłamie. Trzeba prostować i obnażać” – dodała.