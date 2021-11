Winnicki krytykuje polskich biskupów. „Wstyd, liberalizm i sentymentalizm”

Abp Stanisław Gądecki ogłosił ogólnopolską zbiórkę na rzecz migrantów. – Środki zbierane 21 listopada w kościołach zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce – powiedział przewodniczący KEP.



Ta inicjatywa nie spodobała się Robertowi Winnickiemu. Zdaniem polityka Konfederacji „biskupi powinni zarządzić Msze za Ojczyznę i modlitwy w intencji Straży Granicznej, Wojska Polskiego, policji a nie »zbiórkę na imigrantów«, którą nakazał abp Stanisław Gądecki”. „Wstyd, liberalizm i sentymentalizm zamiast chrześcijańskiego patriotyzmu” – ocenił parlamentarzysta.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Abp Gądecki o działaniu Kościoła

Podczas mszy w kościele św. Krzyża abp Stanisław Gądecki odniósł się do sytuacji na wschodniej granicy Polski. – Scena sądu ostatecznego staje się dla nas szczególnie wymowna w zestawieniu z bieżącymi wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy, gdzie cierpią i umierają ludzie. Na naszych oczach rozgrywa się przecież katastrofa humanitarna – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki zwrócił się do „wszystkich ludzi dobrej woli” o zaangażowanie w zbiórkę na pomoc migrantom. – Zwracam się do wiernych z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy – w niedzielę 21 listopada we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej – apelował.

– Środki zbierane podczas ogólnopolskiej zbiórki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce – dodał kościelny hierarcha.

