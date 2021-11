Europejska konwencja praw człowieka niezgodna z Konstytucją RP? Ziobro składa wniosek do TK

Ze złożonego do trybunału wniosku wynika, że Ziobro chce, by TK pochylił się nad art. 6 ust. 1 zd. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przepis ten stanowi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Jak czytamy dalej, prokurator generalny wnioskuje o zbadanie, czy zapis ten jest zgodny z polską konstytucją. TK ma sprawdzić, czy zapis ten „upoważnia ETPC do wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej z art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji RP”.

Ziobro chce również zweryfikować, czy zawarta w tym przepisie przesłanka „sąd ustanowiony ustawą” nie uwzględnia „będących podstawą ustanowienia sądu, powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego”.

A także, czy zapis „dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki »sądu ustanowionego ustawą« z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP”.

Onet zauważa, że to odpowiedź Ziobry na ubiegłotygodniowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który podważył założenia reformy wymiaru sprawiedliwości. ETPC orzekł, w sprawie skargi złożonej przez sędziów Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka, że Polska musi podjąć działania, aby rozwiązać problem braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa.

To jednak nie pierwszy raz, gdy Zbigniew Ziobro wnioskuje do TK o zbadanie przepisów Europejskiej konwencji praw człowieka. Z podobnym wnioskiem prokurator generalny i minister sprawiedliwości zwrócił się również pod koniec lipca. „Fakt, że mamy do czynienia z pomnikiem prawa międzynarodowego nie zwalnia jednak TK z wypełnienia jego konstytucyjnej roli – »sądu ostatniego słowa«, którego powinnością jest obrona ustroju prawnego RP” – stwierdził wówczas Ziobro. Była to reakcja na wyrok Trybunału w Strasburgu, iż TK z dublerem w składzie nie był sądem ustanowionym zgodnie z prawem, a tego wymaga konwencja.

Konwencję europejską, nazywaną też Europejską konwencją praw człowieka, Polska ratyfikowała w 1993 roku. Obowiązuje ona w 47 państwach Rady Europy.

