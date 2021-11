Kryzys na granicy. Ekipy BBC i CNN nadają z terenu Białorusi. „Przekaz z jednej strony idzie w świat”

Od 2 września na przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem na teren objęty restrykcjami nie mają wstępu dziennikarze, co zdecydowanie utrudnia im pracę. Od 8 listopada, gdy doszło do eskalacji kryzysu, relacje z pogranicza nie schodzą z czołówek. Media nie mają wyboru: muszą bazować na komunikatach rządu, materiałach udostępnianych przez służby i informacjach, które trafiają do mediów społecznościowych. Wjazd do strefy stanu wyjątkowego kończy się zatrzymaniami. Tak było m.in. z dziennikarzami niemieckiej telewizji ARTE.

Kryzys na granicy. „CNN i BBC już nadają bezpośrednio spod płotu”

Ograniczeń nie ma za to po drugiej stronie granicy. Eskalacja konfliktu przyciągnęła uwagę zagranicznych mediów, które licznie wysłały swoje ekipy na Białoruś. „CNN i BBC już nadają bezpośrednio spod płotu. Reporterzy Reuters i NYT też są na miejscu. Wiele innych głównych mediów właśnie dogaduje dostęp z reżimem. Nawet mnie proszą o załatwienie. Ban mediów to wizerunkowa katastrofa dla Polski" – pisał na Twitterze użytkownik Exen, który mieszka w strefie przygranicznej i na bieżąco relacjonuje tamtejsze wydarzenia.

Matthew Chance z CNN pokazywał w swoim materiale namioty rozstawione w obozowisku tuż przy zasiekach i płonące ogniska, a w tle po drugiej stronie polskie służby. Na nagraniu widać też pilnowaną przez białoruskie służby ciężarówkę, która dostarcza migrantom jedzenie.

Reporter rozmawiał też migrantami pochodzącymi z Kurdystanu, których zastał w obozie. Jeden z mężczyzn powiedział mu, że będą chcieli przedostać się do Niemiec. Od kobiety usłyszał, że jest tam ze względu na kilkuletniego syna, który potrzebuje operacji pleców. – Obie strony wzajemnie obwiniają się o ten kryzys. Kraje Zachodu, Stany Zjednoczone i oczywiście Polska twierdzą, że Białoruś traktuje uchodźców przedmiotowo. (...) Białoruś twierdzi za to, że Polska nie robi tego, co powinna, by chronić prawa migrantów – tłumaczył swoim widzom Matthew Chance. Dziennikarz CNN zapytany na Twitterze, co robi po stronie białoruskiej, napisał, że „Polska nie pozwala reporterom na relacjonowanie sytuacji na granicy po swojej stronie”.

Medioznawca: Jednostronny przekaz idzie w świat

Zakaz przebywania dziennikarzy w strefie objętej stanem wyjątkowym od początku był zdecydowanie krytykowany przez środowiska medialne w Polsce. 30 redakcji i organizacji dziennikarskich wydało wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiały się działaniom rządu. O tym, że ograniczenia dla mediów „poszły za daleko”, mówił też Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

– Fakt, że Białoruś wpuściła dziennikarzy z CNN i BBC, czyli co by nie było, jednych z najbardziej rozpoznawalnych, ale też niezależnych mediów na świecie, w złym świetle stawia polskie władze. Skoro Łukaszenka się nie boi i decyduje na ich wpuszczenie, a przecież nie będzie miał wpływu na to, co oni pokażą, choć oczywiście może próbować nie wszędzie ich dopuszczać, pokazuje, że jest bardziej demokratyczny niż Polacy, co jest oczywiście bzdurą. W tym aspekcie Łukaszenka rozgrywa to dość dobrze – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Szymon Ossowski, medioznawca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zdaniem eksperta, rząd popełnił błąd, nie wpuszczając od początku dziennikarzy do strefy objętej stanem wyjątkowym. – Moim zdaniem trzeba było od początku to robić. Wystarczyłoby wpuścić po jednej ekipie z każdej dużej zagranicznej, ogólnopolskiej, czy nawet regionalnej redakcji. A w tym momencie przekaz i tak idzie w świat, i to przekaz z jednej strony, białoruskiej – podkreśla nasz rozmówca.

Medioznawca zwraca uwagę, że skuteczność prób ograniczenia informacji w dobie, gdzie każdy ma telefon komórkowy, jest niewielka. – Informacje przekazywane od przedstawicieli reżimu, opozycji, czy nawet od samych migrantów, są wyrwane z kontekstu, ale obecne w mediach. Brakuje relacji profesjonalnych dziennikarzy. Można mówić, że media mają swoje linie programowe, zagraniczne oczywiście też, ale jednak pracują tam profesjonaliści. Niewpuszczanie polskich redakcji szkodzi wolności mediów wewnątrz kraju, a niewpuszczanie dziennikarzy zagranicznych szkodzi Polsce na zewnątrz – uważa uwagę prof. Ossowski.

PiS zmienia zdanie ws. zakazu na granicy dla dziennikarzy

Politycy PiS bronili jednak swojego stanowiska. Twierdzili, że w strefie przygranicznej jest niebezpiecznie. Sytuacja ma się zmienić po wygaśnięciu z końcem listopada stanu wyjątkowego, którego zgodnie z przepisami nie można już przedłużyć. Rząd zapowiedział, że trwają prace nad ustawą mającą regulować zasady pracy dziennikarzy w pobliżu granicy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży przekazał na antenie TVP1, że po konsultacjach ze Strażą Graniczną przedstawicielom mediów będzie wydawane „coś na kształt akredytacji”. – Szczegóły tej obecności będą ustalane każdorazowo – powiedział.

Jednak nie wszyscy przedstawiciele obozu rządzącego mówią z taką pewnością jak Poboży o dopuszczeniu dziennikarzy do wykonywania ich pracy w strefie przygranicznej. Zdaniem wiceszefa MSZ Marcina Przydacza „nie brakuje nam materiału do dyskusji i pokazywania widzom w Polsce i na świecie”. Przydacz odniósł się w rozmowie z Wirtualną Polską też do obecności zagranicznych dziennikarzy CNN i BBC po stronie białoruskiej.

– Oczywistym jest, że Łukaszenka będzie wpuszczał dziennikarzy, którzy będą w jakiś sposób realizowali politykę dla niego korzystną. Od dziennikarzy zależy co, tak naprawdę, stamtąd pokażą. W naturalny sposób bardziej interesujące jest dla nich to, co się dzieje po drugiej stronie, bo tam są migranci. Po naszej stronie jest płot, wojsko – mówił. Stwierdził, że jeżeli zagraniczni dziennikarze chcą pokazywać polską perspektywę to mogą przebywać w pobliżu ośrodków dla migrantów i rozmawiać z przedstawicielami rządu i analitykami ds. bezpieczeństwa. Przyznał, że materiały BBC i CNN „nie są do końca obiektywne” i miałby do nich „szereg uwag”. – Ale nie uważam, żeby obecność tych samych dziennikarzy po drugiej stronie granicy w diametralny sposób zmieniła ich nastawienie – stwierdził.

Terlecki: Niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy

Z kolei wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził, „niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy” na granicę, ale „nie chodzi o to, aby robić wielkie zbiegowisko”. – U nas też są stacje, które będą powielać propagandę Łukaszenki – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami. Dopytywany o to, kogo miał na myśli, odparł: – Proszę sobie włączyć telewizor. Myślę, że się pani dowie. O powielanie narracji białoruskiego dyktatora od kilku dni „Wiadomości” TVP oskarżają media, według nich – sprzyjające opozycji. W tym kontekście pokazywali fragmenty materiałów m.in. TVN, Onetu i Gazety Wyborczej.

Terlecki zapowiedział, że projekt trafi do Sejmu najwcześniej w środę. Według niego na granicę mogą być dopuszczone „stacje ogólnopolskie, telewizyjne, a nie lokalne”.

Rząd chce panować nad przekazem

– Pytanie, jak te zapisy będą wyglądały. Zawsze będzie powoływanie się na bezpieczeństwo. Ale zawsze podkreślam, że relacjonowanie z takich miejsc to jest decyzja dziennikarzy. Reporterzy jadą w centra konfliktów zbrojnych, więc dlaczego nie mogą być przy granicy demokratycznego państwa? – pyta ekspert.

Według naszego rozmówcy chodzi o próbę panowania nad informacją i przekazem audiowizualnym, który w tej sytuacji jest najważniejszy. – Rządzący boją się, że dziennikarze mediów im nieprzychylnych pokażą więcej, niżby chcieli. Ale dziennikarze nie są tam dla siebie, tylko dla zwykłych obywateli – zaznacza prof. Ossowski.

