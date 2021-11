Sejm potępi akty antysemityzmu i nienawiści? Jest projekt uchwały

Dariusz Joński podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską, że Sejm musi zatrzymać pochód nienawiści, ksenofobii, faszyzmu i nietolerancji, który rozpędza się w Polsce. W związku z tym poseł Koalicji Obywatelskiej złożył projekt uchwały w tej sprawie. Polityk nawiązał do skandalicznego marszu w Kaliszu, podczas którego doszło do licznych antysemickich incydentów. Zostały one potępione przez polskie władze m.in. prezydenta Andrzeja Dudę a trzy osoby trafiły w ręce służb. Piotr R., Wojciech O. oraz Marcin O. usłyszeli zarzuty m.in. publicznego nawoływania do nienawiści.

Sejm. Co zawiera projekt uchwały?

W wystąpieniach organizatorów marszu padały skandaliczne słowa atakujące mniejszość żydowską i jednocześnie naruszające artykuł 30. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wprost mówi o przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie potępia wydarzenia w Kaliszu i solidaryzuje się ze wszystkimi osobami, które poczuły się obrażone i zaatakowane słowami wypowiedzianymi przez przemawiających liderów zgromadzenia - napisał w projekcie uchwały Dariusz Joński.

Poseł KO chce, aby Sejm potępił wszelkie akty nienawiści, ksenofobii, antysemityzmu oraz przejawów wszelkiej dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, płeć oraz orientację seksualną. Parlamentarzysta wspomniał także o słowach Mariana Turskiego, który nawoływał do tego, aby nie być obojętnym, gdy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana.

