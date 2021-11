Co Polacy myślą o członkostwie w Unii Europejskiej? Nowy sondaż rozwiewa wątpliwości

Sondaż CBOS. Bardzo wysokie poparcie dla obecności Polski w UE

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że aż 88 proc. respondentów popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej . Przeciwnego zdania jest 6 proc. badanych, tyle samo co niezdecydowanych. Pracownia wskazuje, że poparcie dla obecności naszego kraju w UE nie spadło poniżej 80 proc. od 2014 r., a połowa Polaków chciałaby pogłębiania integracji.

CBOS zwraca uwagę, że poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej jest wysokie we wszystkich grupach społeczno-demograficznych oraz wśród zwolenników wszystkich partii politycznych, uwzględnionych w badaniu. Więcej niż przeciętnie przeciwników Polski w Unii jest wśród rolników (15 proc.) i osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (16 proc.), a częściej przeciwne są osoby kilka razy uczestniczące w praktykach religijnych (14 proc.).

Jeśli chodzi o sympatie partyjne to 100 proc. deklarujących poparcie dla KO i Lewicy określa się zwolennikami członkostwa Polski w UE. Wśród popierających PiS 84 proc. to zwolennicy Polski w UE, a 10 proc. to przeciwnicy. Z kolei najwięcej przeciwników przynależności do Unii jest wśród sympatyków Konfederacji (66 proc. za obecnością, 25 proc. przeciw).

Co z pogłębieniem integracji?

CBOS zauważa też, że "co drugi ankietowany jest zdania, że Europa powinna się zjednoczyć bardziej niż dotychczas". "Przekonanie o zbyt daleko idącej integracji wyraża 18 proc. ogółu respondentów. Ambiwalentne nastawienie do pogłębiania integracji ma blisko co czwarty badany (23 proc.). Podobny rozkład odpowiedzi na pytanie o dalsze jednoczenie się Europy otrzymaliśmy w badaniach realizowanych rok i dwa lata temu" - czytamy w komunikacie.

Z kolei na pytanie o realność polexitu 66 proc. respondentów wskazało, że "nie jest to obecnie realny scenariusz", a dla 21 proc. badanych uznaje go za realny.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 18-28 października 2021 r.

