Kowalski wbija szpilę opozycji. „Na igrzyska dla aktywistów LGBT byście się zgodzili”

Podczas posiedzenia Sejmu 16 listopada odbyło się II czytanie projektu ustawy o wsparciu przygotowań do igrzysk europejskich, które mają się odbyć w 2023 roku w Krakowie. Poseł PiS Marek Matuszewski zapewniał z sejmowej mównicy, że impreza ta będzie wielką promocją polskiego sportu a organizatorzy mogą liczyć na pełne wsparcie rządu. Z kolei polityk KO Marek Sowa zwracał uwagę na fakt, iż w projekcie ustawy nie uwzględniono finansowania inwestycji sportowych i infrastrukturalnych.

Sejm. Janusz Kowalski krytykuje opozycję

Głos w sprawie igrzysk europejskich zabrał także Janusz Kowalski. Polityk Solidarnej Polski przy okazji swojego przemówienia zaatakował polityków opozycji. – Mam uprzejmą prośbę do Platformy Obywatelskiej, etatowych malkontentów i psujów, jak nie chcecie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie – stwierdził dodając, że Igrzyska Europejskie są ważną imprezą dla Polski.

– Atakujecie ministra Jacka Sasina, zawsze jesteście przeciwko. Jesteście przeciwko ochronie granic, jesteście przeciwko Pałacowi Saskiemu. Największym zagrożeniem dla polskiego wizerunku jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Chyba, że byłyby to igrzyska dla aktywistów LGBT, to byście się zgodzili – ocenił były wiceminister aktywów państwowych.

Igrzyska Europejskie – kiedy i gdzie odbędzie się impreza?

Przypomnijmy, że III Igrzyska Europejskie w Krakowie to impreza sportowa rozgrywana co cztery lata. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się w 2015 roku w Baku w Azerbejdżanie, z kolei druga edycja miała miejsce w 2019 roku w Mińsku na Białorusi. Pełnomocnikiem rządu ds. koordynacji działań przygotowawczych do organizacji Igrzysk Europejskich został Jacek Sasin.

W 2023 roku zmierzą się sportowcy 23 dyscyplin. Jak informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, rywalizacja będzie dotyczyć takich dyscyplin jak: łucznictwo, pływanie artystyczne, badminton, koszykówka 3×3, piłka ręczna plażowa, taniec sportowy – breaking, kajakarstwo (slalom, sprint), kolarstwo (MTB, szosowe), szermierka, gimnastyka, judo, karate, pięciobój nowoczesny, biegi górskie, rugby 7-osobowe, strzelectwo sportowe, skoki narciarskie na igelicie, wspinaczka sportowa, tenis stołowy, triathlon, siatkówka (halowa, plażowa), podnoszenie ciężarów, zapasy.

Czytaj też:

Gorąca atmosfera na posiedzeniu komisji w Sejmie. „Nie idźcie tą drogą”