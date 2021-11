Włodzimierz Czarzasty straci stanowisko wicemarszałka? Wiadomo, kiedy Sejm zajmie się wnioskiem

Przypomnijmy, że podczas posiedzenia Sejmu pod koniec października, posłowie dyskutowali o projekcie „Stop LGBT”. Głównym celem projektu firmowanego przez Kaję Godek jest m.in. wprowadzenie zakazu organizowania Marszów Równości. W imieniu wnioskodawców głos podczas obrad zabrał Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina. Aktywista w trakcie wystąpienia dokonał skandalicznych porównań.

– LGBT rozpoczyna swój marsz po władzę, tak jak marsz po władzę rozpoczynało w latach 30. XX wieku NSDAP. Analogia jest tym bardziej trafna, że znaczna część wierchuszki NSDP i SA, z Ernstem Röhmem na czele była homoseksualna. Pierwsze homoseksualne komando powstało w łonie nazistowskiej partii w latach 30. – stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty: Wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia

– Chcę powiedzieć, że demokracja ma wysoką cenę. Wysłuchałem najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie, odkąd w tym Sejmie siedzę – powiedział po wystąpieniu Kasprzaka prowadzący wówczas obrady wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Po chwili wicemarszałek położył przed sobą tęczową flagę.

Na początku listopada posłowie Konfederacji poinformowali, że zebrali 20 podpisów pod wnioskiem o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Oprócz polityków Konfederacji pod wnioskiem podpisali się m.in. politycy Solidarnej Polski i PiS.

Włodzimierz Czarzasty straci stanowisko?

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział PAP, że wspomnianym wnioskiem Sejm nie zajmie się podczas bieżącego posiedzenia. Prawdopodobnie jednak zrobi to podczas kolejnego, które planowane jest na początek grudnia.

Poseł dopytywany o to, jak w tej sprawie zagłosuje PiS, przyznał, że w partii nie ma jednomyślności. – Troszkę jednak przesadził ze swoimi działaniami – ocenił Czarzastego Terlecki. – Pani marszałek Witek ma też wątpliwości co do innych zachowań, np. opuszczania miejsca marszałka w czasie, gdy trwają obrady – dodał.

