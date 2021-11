Poseł PiS obraził Kurdej-Szatan w Sejmie? „Aktoreczka, której nazwiska brzydzę się wymienić”

W imieniu klubu PiS podczas II czytania projektu ustawy o ochronie granicy państwowej głos w Sejmie zabrał Piotr Kaleta. – Możnaby pytać jakie jest najważniejsze zadanie funkcjonariusza. Odpowiedź jest bardzo prosta – przeżyć, aby móc strzec naszego bezpieczeństwa. My siedzimy w ciepłym pomieszczeniu, w wygodnych fotelach. Tymczasem na granicy znajdują się ludzie, którzy nas bronią – stwierdził parlamentarzysta.

– Nie sposób w tym kontekście nie przypomnieć tych podłych i haniebnych słów o służbach Władysława Frasyniuka czy tej aktoreczki, której nazwiska nawet wymienić się brzydzę – dodał. Choć polityk PiS nie doprecyzował o kogo chodzi, mógł nawiązać do słów Barbary Kurdej-Szatan, która ostro wypowiedziała się o pracy funkcjonariuszy SG.

Granica polsko-białoruska. Poseł PiS o teściowej Tuska

Piotr Kaleta zwrócił się także bezpośrednio do opozycji. – Myślałem, że przed posiedzeniem sejmowej komisji nastąpi otrzeźwienie ze strony opozycji. Z kuluarów dochodziły do nas informacje, że jest szansa, że opozycja dziś zmieni podejście do pograniczników. Co takiego się stało? Zadzwoniła teściowa Tuska czy sam Tusk, że uznaliście, że znowu musicie obrażać funkcjonariuszy? – pytał parlamentarzysta.

W tle było słychać krzyk jednej z posłanek skierowany do polityka PiS: „Idź się wyspać”. Nie wiadomo, kto był autorem tych słów.

Wpis Kurdej-Szatan. Co napisała aktorka?

Wpis, który wywołał tak wiele kontrowersji odnosił się do pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. „Ku***! Ku**! Co tam się dzieje! To jest ku*** »straż graniczna«? »Straż«? To są maszyny bez serca bez mózgu bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku***! Jak tak można! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę! Mordercy!” – napisała aktorka w opisie do filmiku, który sama dodała na swoim Instagramie.

