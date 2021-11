Burzliwa debata w Sejmie. Posłowie kłócili się o ochronę granicy. „Świetny żarcik, no kapitalny”

Tuż po godzinie 23:30 we wtorek 16 listopada rozpoczęło się II czytanie projektu ustawy o ochronie granicy państwowej. W Sejmie odbyła się burzliwa debata, choć większość posłów nie pojawiła się w budynku przy Wiejskiej. Przedstawiciele klubów wygłosili 5-minutowe oświadczenia, a następnie politycy mieli po 30 sekund na zadawanie pytań. Po ich zakończeniu głos zabrał Maciej Wąsik.

Granica polsko-białoruska. Awantura w Sejmie

– Żołnierz nie płacze – krzyknął w kierunku wiceszefa MSWiA jeden z posłów opozycji. – Świetny żarcik, no kapitalny – ripostował przedstawiciel rządu. – To nie żart. Niech pan nie żartuje z żołnierzy polskich – odparł Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

– Niech pan nie będzie obłudnikiem – powiedział Maciej Wąsik.

Atmosferę na sali plenarnej próbowała uspokoić prowadząca obrady Małgorzata Gosiewska. Wicemarszałek Sejmu przywołała do porządku polityka Lewicy, z którym już wcześniej spierała się zgłaszanie wniosku formalnego. – Jak się pan zachowuje? Zna pan konsekwencje, mogę to jeszcze raz powtórzyć – powiedziała polityk PiS.

Granica polsko-białoruska. Kłótnia w Sejmie

Na kolejną uwagę Krzysztofa Gawkowskiego, który chciał się „upominać o polskich żołnierzy”, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji stwierdził, że chętnie to zrobi. – Zróbmy to wspólnie. Odetnijcie się od słów Jachiry, Ochojskiej, Sterczewskiego, Frasyniuka. Odetnijcie się od tych, którzy mówili, że naszej granicy pilnują faszyści w mundurach – apelował Maciej Wąsik.

W odpowiedzi jeden z posłów opozycji krzyknął do Małgorzaty Gosiewskiej, aby przywołała wiceszefa MSWiA do porządku. – Nie widzę powodu, bo Maciej Wąsik odpowiada na pytania. A że pytań było niewiele, to nie nasza wina – stwierdziła Małgorzata Gosiewska. – Obłuda wasza, gdy się ją ujawnia, to boli – odpowiedział wiceminister na kolejną uwagę Roberta Kropiwnickiego.

Komentując dyskutowany w Sejmie projekt ustawy dodał, że daje ona możliwość dobrej służby polskim żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom a dzięki niej na granicę wrócą też dziennikarze. – Zdajemy sobie sprawę, że media muszą relacjonować, ale muszą to robić w sposób uporządkowany. Będą wjeżdżały media ogólnopolskie na granicę, ale tak, jak określi to Straż Graniczna, żeby nie robić nikomu krzywdy – wyjaśnił Maciej Wąsik.



Granica polsko-białoruska. Najważniejsze założenia projektu ustawy

W projekcie ustawy podkreślono, że aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy.

Jak czytamy w projekcie ustawy, zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. W rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu.

Od zakazu będą pewne wyjątki. Nowe przepisy nie będą dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Ponadto, komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy.

W projekcie ustawy przewidziano rekompensaty dla podmiotów, które wykonują określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Granica polsko-białoruska. Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy SG

W projekcie ustawy o ochronie granicy państwowej pojawił się także zapis, który nadaje nowe uprawnienia funkcjonariuszom Straży Granicznej. Będą oni mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

