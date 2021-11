Ryszard Terlecki zakażony koronawirusem. Opowiedział, jak się czuje

– Na razie, poza drobnym kaszlem, objawów nie mam – tak swój stan zdrowia na antenie Radia Plus skomentował Ryszard Terlecki. Wczoraj wicemarszałek Sejmu dowiedział się, że jest zakażony koronawirusem.

– Ponieważ wśród pracowników Sejmu są osoby, które mają koronawirusa, więc szefowa Kancelarii zarządziła test dla pracowników, ale zaproponowała je także członkom Prezydium Sejmu, ponieważ oni najczęściej mają kontakt z pracownikami. Parę osób zdecydowało się wziąć udział w tym teście – relacjonował polityk. Ryszard Terlecki wykonał test po udziale w porannych obradach niższej izby parlamentu. Później nie wrócił na salę obrad.

Włodzimierz Czarzasty zostanie odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu?

Kolejnym wątkiem, który został poruszony na antenie Radia Plus, był wniosek o odwołanie wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Ryszard Terlecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Sejmu, które jest zaplanowane na początek grudnia. – (Klub PiS ten wniosek – red.) może poprzeć. Jeszcze nie ma w tej sprawie decyzji – powiedział polityk.

Wybory prezydenckie. Elżbieta Witek czy Beata Szydło kandydatką PiS?

Ryszard Terlecki odniósł się również do spekulacji na temat ewentualnego kandydata PiS w kolejnych wyborach prezydenckich. Na „krótkiej liście” pojawiają się nazwiska Beaty Szydło i Elżbiety Witek. – To są medialne spekulacje – powiedział wicemarszałek Sejmu. – To raczej dziennikarze i media spekulują, a nie toczy się jakaś poważna dyskusja polityków – kontynuował Ryszard Terlecki.

Czytaj też:

Beata Szydło i Mateusz Morawiecki stoczą zażarty bój? W tle walka o polityczną schedę po Jarosławie Kaczyńskim