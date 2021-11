Kontrowersyjne zmiany w ustawie o ochronie granicy. „Rozwiązania bardziej radykalnie niż w stanie wyjątkowym"

W czasie trwającego posiedzenia Sejmu posłowie w trybie pilnym zajęli się rządowym projektem zmian w ustawie o ochronie granicy państwowej. Autorzy nowelizacji podkreślają, że ma ona „przede wszystkim zwiększyć skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy państwowej”.

Według rządu zmiany w ustawie są konieczne w związku z narastającym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Nowelizacja ma dać narzędzia, które będą mogły być zastosowane po zakończeniu stanu wyjątkowego w strefie przygranicznej, co nastąpi 2 grudnia. Rząd nie mógł go po raz kolejny przedłużyć, bo nie pozwala na to konstytucja. Ustawa zasadnicza zakazuje też zmiany ustaw o stanach nadzwyczajnych w czasie ich trwania, stąd pomysł z sięgnięciem po ustawę o ochronie granicy.