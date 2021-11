Sondaż. Najlepszy wynik PiS od miesięcy. Wzrost poparcia dla Konfederacji

W najnowszym sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce sprawdzono, jakim poparciem cieszą się obecnie największe partie polityczne. Liderem niezmiennie pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 41 proc. To dobre wieści dla formacji Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ jest to najlepszy wynik partii od wielu miesięcy (wzrost o 4 pkt procentowe w porównaniu do poprzedniego badania).

Sondaż. Poparcie dla PO i Hołowni

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 23 proc. badanych, a więc o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Spadek poparcia o 1 pkt proc. odnotowała także Polska 2050 Szymona Hołowni, która obecnie może liczyć na 13 proc. poparcia. Łącznie oba ugrupowania mają 36 proc. poparcia, a więc mniej niż Zjednoczona Prawica.

Sondaż. Dobry wynik Konfederacji, PSL poza Sejmem

Z sondażu wynika, że poselskie mandaty otrzymaliby także posłowie Konfederacji. To jedyna - oprócz Prawa i Sprawiedliwości - partia, która w badaniu Social Changes uzyskała większe poparcie - 11 proc. 7 proc. respondentów wskazało na Lewicę (spadek o 2 pkt proc.). Poza parlamentem znalazłby się ruch Kukiz'15 z wynikiem 2 proc., a także PSL i Porozumienie, które mogą liczyć na 1 proc. poparcia.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1069 osób w dniach od 12 do 15 listopada 2021 roku.

