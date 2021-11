Polska praworządność a KPO. „DGP”: Zbigniew Ziobro spotka się z Didierem Reyndersem

W czwartek 18 listopada minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i wiceminister Waldemar Buda mają negocjować w Brukseli na temat ostatecznych zapisów w KPO dotyczących m.in. reformy polskiego sądownictwa, w tym Izby Dyscyplinarnej. W tym samym czasie, jak nieoficjalnie podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, w Warszawie o polskiej praworządności mają rozmawiać polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i komisarzem Didier Reynders.

Spotkanie Zbigniewa Ziobry z Didierem Reyndersem

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na „dobrze poinformowane źródło”, w czwartek 18 listopada ma dojść do spotkania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem.

„Reynders, który dzisiaj przyjeżdża do Warszawy z dwudniową wizytą, nie ma co prawda mandatu do negocjowania KPO, ale jej przebieg może wpłynąć na podniesienie lub – co mniej jednak prawdopodobne – obniżenie temperatury sporu” – czytamy w „DGP”.

Reynders spotka się też z Banasiem

Pierwsza w Polsce wizyta unijnego komisarza Didiera Reyndersa, który w Komisji Europejskiej zajmuje się sprawami związanymi ze sprawiedliwością, była planowana od co najmniej półtora miesiąca. Reynders odwiedza europejskie stolice w związku z drugim raportem o praworządności w krajach członkowskich.

W Polsce unijny komisarz ds. sprawiedliwości ma spotkać się także z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, ministrem ds. europejskich Konradem Szymańskim oraz prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. To ostatnie spotkanie może być odpowiedzią na list, jaki szef NIK skierował m.in. do Reyndersa, w którym wskazywał na próbę podważenia niezawisłości jego urzędu i presję na niego i jego rodzinę.

