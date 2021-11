Marihuana medyczna wytwarzana w Polsce? Sejm ma zająć się zmianami w tej sprawie

Marihuana medyczna stała się w Polsce legalna w 2018 roku. W praktyce jest jednak wyjątkowo trudno dostępna: sprowadzać trzeba ją z Kanady, więc jej koszt to aż 65 zł za gram. Miesięczna terapia takim preparatem to nawet do tysiąca złotych. W ramach porozumienia między PiS i Kukiz'15 możemy jednak w najbliższym czasie spodziewać się zmiany w tej kwestii. Poseł Jarosław Sachajko zdobył pod stosownym projektem podpisy parlamentarzystów PiS.

Jak pisze rp.pl, na przełomie grudnia i stycznia miałyby ruszyć prace nad projektem nowelizacji przepisów o marihuanie medycznej. Numery druku otrzymały projekty dotyczące konpi włóknistych oraz właśnie marihuany stosowanej w leczeniu. Ten drugi Lewica i KO złożyły wspólnie 20 kwietnia, w Światowy Dzień Konopi. Numer druku nadano też projektowi Jarosława Sachajki o konopiach włóknistych.

W projekcie Lewicy dopuszcza się przetwarzanie marihuany medycznej na własne potrzeby i zwiększenie w przypadku konopi włóknistych poziomu substancji psychoaktywnych, Zniesiony miałby zostać także obowiązek corocznej rejonizacji uprawy. Spodziewana liberalizacja prawa w tym zakresie to oczywiście efekt umowy pomiędzy PiS i Kukiz'15. – Mamy podpisane porozumienie, przygotowaliśmy wspólnie projekty i będziemy je rozpatrywali – mówił poseł Sachajko.

Legalna marihhuana? Jeszcze nie teraz

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany Beata Maciejewska z Lewicy podkreśla, że projekt Sachajki nieco różni się od tego z jej ugrupowania, ale cieszy się z jakiegokolwiek postępu w tej sprawie. W jej ocenie przepisy w obecnym kształcie są nie do zaakceptowania. Nie będzie też depenalizacji posiadania marihuany w ilościach do 5 gram. Projekt regulujący tę kwestię nie dostał numeru druku.

