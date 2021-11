Kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Błaszczak: Brytyjscy żołnierze przyjadą jak szybko to możliwe

W czwartek Mariusz Błaszczak spotkał się z Benem Wallacem sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii. Polski szef MON poinformował, że jeszcze w tym miesiącu na polsko-białoruską granicę mogą przybyć brytyjscy żołnierze.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Brytyjscy żołnierze wesprą Polskę

Spotkanie przede wszystkim dotyczyło podpisania deklaracji intencji dotyczących „współpracy przemysłowej w sprawie budowy nowoczesnej broni”. Ale konferencje po spotkaniu szybko zdominował temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.

– Ta deklaracja intencji jest tylko jednym z etapów naszej bardzo bliskiej współpracy. Chciałbym podziękować za zaangażowanie Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w obliczu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy – mówił Mariusz Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że już jakiś czas temu Wielka Brytania zapowiedziała osobowe wsparcie dla polskiego wojska.

– Grupa przeprowadzająca rekonesans była u nas już 11 listopada. Przez te kilka dni rozmawiała z naszymi żołnierzami, wizytowała granicę. Efekt jest taki, że już niedługo do Polski przyjedzie kompania wojsk inżynieryjnych – zapowiedział Błaszczak

Zadania brytyjskich żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy

– Polska granica jest szczelna i będzie szczelna – podkreślił szef MON. – Dziękuję, że możemy to zrobić ze wsparciem żołnierzy brytyjskich – dodał.

Błaszczak poinformował też, jak ma wyglądać zadanie brytyjskich żołnierzy w Polsce.

– Kompania żołnierzy brytyjskich jak szybko to możliwe, mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie służbę z żołnierzami polskimi. Zadaniem żołnierzy brytyjskich będzie reperowanie tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych właśnie jednego wzdłuż ogrodzenia i wielu dojazdowych. To jest zadanie, które świetnie wykonają żołnierze polscy i brytyjscy, stojąc ramię w ramię. Jestem o tym przekonany – tłumaczył szef MON.

Wallace: Relacje Polski z UK to bliskie małżeństwo

Głos w trakcie konferencji zabrał też sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

– S ą dwa typy relacji. Może to być przygoda na jedną noc albo może to być bardzo długie, wieloletnie małżeństwo. Po 200 latach relacje Polski ze Zjednoczonym Królestwem to właśnie takie bliskie małżeństwo. Dlatego właśnie z łatwością mogę zaoferować neutralne wsparcie Polsce na granicy z Białorusią – mówił Ben Wallace. – Wzywamy Białoruś, aby zaprzestała tej przerażającej próby wykorzystywania ludzi jako sposobu na destabilizację. Ludzie z różnych miejsc na świecie są pchani na granicę tylko i wyłącznie w imię wcześniej skalkulowanego interesu – dodał.

