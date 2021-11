Olechowski dla „Wprost”: Nie chciałbym codziennie otwierać lodówki i widzieć, jak wyskakuje z niej Tusk

„Wprost”: Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała niemal godzinę przez telefon z Aleksandrem Łukaszenką o kryzysie migracyjnym przy granicy polsko-białoruskiej. Z kolei Emmanuel Macron poruszał ten temat z Władimirem Putinem. To przyniesie jakiś rezultat?

Andrzej Olechowski: Miejmy nadzieję. Na pewno rozwiązaniem nie jest trzymanie na granicy 15 tys. żołnierzy szarpiących się co noc z migrantami.

Andrzej Duda kontaktował się w tej sprawie z prezydentem Niemiec. Poinformował go, że Polska nie uzna żadnych ustaleń w sprawie sytuacji na granicy, które zostaną podjęte ponad naszymi głowami.

Nie uzna niekorzystnych, to jasne, ale korzystne chętnie przyjmie.

Bo to w dużej mierze jednak nasz problem.

Oczywiście, ale on może być rozwiązany tylko w negocjacjach międzynarodowych, a my nie mamy zdolności do prowadzenia takich rozmów. Taka jest przykra prawda. Ponieważ jednak chodzi o granicę unijną, inne kraje czują się zobowiązane do rozwiązanie tego kryzysu. I chwała Bogu.

Długo trzeba było czekać, aż Unia Europejska nałoży na Białoruś sankcje.