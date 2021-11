Leszek Miller: Osoby niezaszczepione powinny płacić za hospitalizację

– Jak wchodzimy do samochodu, to musimy zapiąć pasy, czy tego chcemy, czy nie. Musimy też przestrzegać limitów prędkości. Jak chcemy żyć w społeczeństwie, a nie na bezludnej wyspie, to musimy podlegać zasadom – uznał Leszek Miller w rozmowie z Polsat News.

– Podniósłbym rękę za rozwiązaniem, które mówi: nie chcesz się szczepić, twoje prawo. Ale jeśli zachorujesz, koszty leczenia pokryjesz sam – dodał. – Zaszczepieni powinni mieć z kolei dodatkowy bonus – kontynuował.

Koronawirus w Polsce. Bijemy rekordy zakażeń

Od wielu dni notujemy rekordowe dane dotyczące zarówno liczby przypadków koronawirusa, jak i zgonów spowodowanych COVID-19. W raporcie z minionej doby Ministerstwo Zdrowia informowało o 24 882 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dla porównania tydzień temu było ich 19 074. Z kolei 18 listopada 2020 roku MZ informowało o 19 883 nowych zakażeniach.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwie mazowieckim – 5109. W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 100 pacjentów, z kolei 270 zgonów to osoby, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie minionej doby zmarło 370 osób.

Nie zanosi się na nowe obostrzenia

Mimo wzrastającej stale liczbie zakażonych i zmarłych, rząd nie decyduje się na dodatkowe obostrzenia. Jak zgodnie twierdzą minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, do zatrzymania pandemicznej fali wystarczy przestrzeganie obowiązujących już w naszym kraju restrykcji.

