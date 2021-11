Krystyna Pawłowicz do znanego jezuity: Manipuluje ksiądz Biblią i wysługuje się złu

„Karmienie, pocieszanie, koncertowanie, podbudowanie morale AGRESORÓW, dosyłanie im wiktu i opierunku,to OCZYWISTA ZDRADA państwa polskiego przez OCZYWISTYCH ZDRAJCÓW! To wzmocnienie ich PRZECIW Polsce, PRZECIW naszym OBROŃCOM! Polsko, zrób coś z tym! Zdrajcy, PRECZ z Polski!” – pisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Sędzia odniosła się w ten sposób do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Na ten szokujący komentarz zdecydował się odpwowiedzieć znany jezuita o. Grzegorz Kramer. „Pani Krystyno, od 30 lat czytam książkę, w której jest napisane tak: – Byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie. – Byłem nagi, a nie odzialiście Mnie. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych Mnieście nie uczynili. Wie Pani, wolę słuchać Autora – Jezusa”– napisał, powołując się na Biblię.

Krystyny Pawłowicz jednak zupełnie to nie przekonało. „Ksiądz od dawna już nie słucha Jezusa, a treścią tej „książki” manipuluje i wysługuje się złu” – napisała.

Sytuacja na polkso-białoruskiej granicy

Przypomnijmy, że od ponad tygodnia, na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny. Wiele miesiecy temu reżim Aleksandra Łukaszenki zaczął sprowadzać na Białoruś migrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Osoby te następnie przerzucano pod granicę z polską, by wywierać presję na Unii Europejskiej.

8 listopada doszło do eskalacji konfliktu. Do polskiej granicy przybył tłum migrantów, który zaczął szturmować granicę. Ludzie ci byli zmuszani przez białoruskie służby do podejmowania prób nielegalnego przekroczenia granicy. Teraz obozowisko migrantów opustoszało, jednak na granicy wciąż przebywają funkcjonariusze SG, policja i wojsko.

