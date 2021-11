Politycy PiS oskarżeni o nawoływanie do nienawiści przeciw uchodźcom. OMZRiK dopiął swego

Rafał Gaweł z OMZRiK uzyskał prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie spotu wyborczego PiS z jesieni 2018 roku. Pod koniec kampanii walczący o zdobycie przewagi w samorządach politycy obozu rządzącego zdecydowali się na publikację krytykowanego spotu, w którym przedstawiano uchodźców w negatywnym świetle. Już wtedy Gaweł skierował do prokuratury oskarżenie. Ta jednak albo odmawiała wszczęcia postępowania, albo umarzała całą kwestię.

„Po trzech latach walki i intensywnych działań prawnych, mimo bojkotowania sprawy przez prokuraturę, właśnie skierowaliśmy do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa akt oskarżenia przeciwko najważniejszym politykom PiS” - informuje na swoim profilu Ośrodek i podkreśla, że nie jest to proces cywilny. „Chodzi o akt oskarżenia w postępowaniu karnym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw ściganych z urzędu, za które kodeks karny przewiduje karę do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności” - czytamy.

OMZRiK oskarża Kępę, Pawłowicz, Błaszczaka, Jakiego

Na liście osób oskarżonych przez OMZRiK znaleźli się m.in. Krystyna Pawłowicz, Beata Kempa, Joanna Lichocka, Patryk Jaki, Beata Mazurek, Piotr Gliński, Paweł Szafernaker i Mariusz Błaszczak. Ich winą ma być to, że w 2018 roku produkowały lub rozpowszechniały nagranie spotu, zawierającego "treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych".

„Po wyczerpaniu drogi odwoławczej i po uzyskaniu sądowego potwierdzenia prawa do występowania w tej sprawie w charakterze pokrzywdzonego - przed miesiącem Rafał Gaweł uzyskał prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia z którego skorzystał” - podkreśla ośrodek w swoim komunikacie.

