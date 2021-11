Janusz Korwin-Mikke szokuje: Trzeba strzelać. Żołnierz jest po to, by zabijać

Cała rozmowa z posłem Konfederacji dotyczyła sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Janusz Korwin-Mikke był pytany o swoją ocenę tego, co robi reżim Łukaszenki. Już na początku rozmowy, Korwin-Mikkę postawił tezę, że Polacy mieli swój udział w konflikcie, nie przychodząc z pomocą Łukaszence, gdy ten został sam przeciwko całemu światu. – W końcu wojsko rosyjskie się pojawi przy naszej granicy, wyrzuci migrantów i Polacy podziękują Putinowi, że wchłonął złego Łukaszenkę – ironizował poseł.

Później było już tylko gorzej. – Traktujemy tych ludzi (migrantów – przyp. red.) jak bydło. Bo bydło można polewać wodą, żeby się uspokoiło. A ludziom się powino mówić, że jak będą usiłowali przejść nielegalnie przez granicę, to wtedy żołnierze zaczną do nich stzrelać. I wtedy, jak faktycznie przejdą, to strzelamy – mówił.

Granica Polska-Białoruś. Janusz Korwin-Mikke: Żołnierz jest po to, by zabijać

Zaskoczony takimi słowami dziennikarz usiłował przekonać posła, że to wyjątkowo radykalne rozwiązanie dramatycznej sytuacji na granicy. – Jak przejdą nielegalnie przez granicę, to znaczy, że chcą, żeby do nich strzelano – upierał się przy swoim Korwin-Mikke. Na uwagę dziennikarza, że to niehumanitarne rozwiązanie, poseł uznał, że wręcz przeciwnie. – To jest humanitaryzm, czyli traktowanie człowieka jak człowieka rozumnego. Trzeba strzelać – orzekł jednogłośnie Korwin-Mikke.

Kiedy dziennikarz zapytał, co mieliby w takiej sytuacji powiedzieć żołnierze, którzy musieliby strzelać do mirantów, poseł również miał szokujące wytłumaczenie. – Jak nie mamy w Polsce takich ludzi, którzy potrafią strzelać na rozkaz, to znaczy, że nie mamy w Polsce wojska. Żołnierz jest po to, żeby zabijać – obwieścił.

