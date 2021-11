KE wysłała pismo do Polski, jednak... urzędnik nie zdążył go doręczyć, bo biuro było już zamknięte

Przypomnijmy, że o doręczeniu pisma pisaliśmy już nieoficjalnie w piątek 19 listopada. Z potwierdzeniem przyszedł następnie unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, który na konferencji prasowej powiedział że Komisja Europejska wysłała do rządów Polski i Węgier listy z prośbą o wyjaśnienia. Chodzi o listy zawiadamiające o łamaniu praworządności. Jest to pierwszy, jeszcze nieformalny krok do rozpoczęcia procedury ukarania krajów członkowskich za łamanie praworządności, czyli tzw. wariant „pieniądze za praworządność”.

List został wysłany, ale... nie dotarł

Polska Agencja Prasowa zapytała w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Polski w UE, czy taki list już dotarł. W odpowiedzi Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE w Brukseli przekazało, że co prawda urzędnik Komisji Europejskiej pojawił się w piątek w budynku, ale do formalnego wręczenia listu nie doszło. Dlaczego? Jak tłumaczy biuro, przedstawiciel Komisji przybył za późno i nie zdążył przed zamknięciem urzędu.

Placówka pracuje bowiem w godzinach 9-17, więc urzędnik będzie musiał ponownie pojawić się w siedzibie w poniedziałek, kiedy w budynku znów będą pracownicy.

Mechanizm pieniądze za praworządność

Polska i Węgry od dłuższego czasu upominane są przez unijne instytucje w sprawie przestrzegania zasad praworządności. Nasz kraj nie stosuje się do uwag dotyczących krytykowanej reformy sądownictwa, podczas gdy na Węgrzech dochodzi do korupcyjnych praktyk, nadużywania funduszy unijnych oraz systemowego podważania niezależnych instytucji.

Unia Europejska posiada kilka instrumentów, dzięki którym może wymuszać na opornych krajach członkowskich zmianę swojego podejścia. Najnowszym jest mechanizm „pieniądze za praworządność”, przewidujący odcięcie od unijnych funduszy, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Wspólnoty. Zanim jednak Polska i Węgry zostaną pozbawione miliardów Euro z Funduszu Odbudowy, usłyszą kilka pytań dotyczących spornych kwestii. Nasz kraj będzie musiał rozwiać wątpliwości UE w kwestii niezależności sądownictwa i poszanowania prawa Unii.

