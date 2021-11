Awans Błaszczaka. „Po odejściu Kaczyńskiego ma zostać wicepremierem ds. bezpieczeństwa”

Kiedy trzy lata temu Mariusz Błaszczak zostawał ministrem obrony narodowej dowiedział się o tym na ostatnią chwilę. – Praktycznie wieczorem Jarosław Kaczyński poinformował go o tym, że rano wchodzi do resortu. Ale kiedy już tam wszedł, zadomowił się na dobre – mówi polityk z rządu. W czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej pozycja Mariusza Błaszczaka w rządzie jeszcze wzrosła. Według naszego informatora, po odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu, szef MON ma zastąpić go na stanowisku i zostać wicepremierem ds. bezpieczeństwa.