Sylwia Spurek znów zaskakuje. Kosiniak-Kamysz nie był w stanie tego przemilczeć

– Jestem przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do czegokolwiek: sportu, rozrywki, badań i testów – deklarowała europosłanka Sylwia Spurek, co wpisuje się w poglądy polityk, prezentowane już od dawna. Dopytywana, czy w myśl tej wykładni, także jeździedztwo powinno być zakazane, jako wykorzystywanie koni w celach sportowych, Spurek nie miała wątpliwości. – Tak – powiedziała bez zastanowienia.

To jeden z najbardziej radyklanych pomysłów europosłanki, choć takich Sylwii Spurek nie brakuje. Niedawno skupiała się na innym, szeroko krytykowanym postulacie – zakazie wędkarstwa. W jej opinii, zakaz taki powinien obowiązywać już od 2023 roku. – To jest hobby, to jest rozrywka, to jest coś, co ludzie robią dla przyjemności. Pytanie, czy można krzywdzić, okaleczać, zabijać dla przyjemności. Czy tak samo dyskutowalibyśmy o takich praktykach, gdyby chodziło o psy i koty. (...) Jeśli chcemy budować kulturę praw zwierząt, nie możemy stosować taryfy ulgowej dla myślistwa i wędkarstwa – argumentowała.

Sylwia Spurek za zakazem jeździectwa. Władysław Kosiniak-Kamysz: Absurd goni absurd

Do wywiadu z udziałem Sylwii Spurek odniósł się na Twitterze lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. „Po zakazie hodowli, wędkarstwa, promocji mięsa i nabiału, pani Sylwia Spurek proponuje zakaz jeździectwa. Absurd goni absurd! Polacy mają prawo decydować o tym, co jedzą i jak spędzają czas, dbając o swoje zwierzęta. Na tym polega wybór, nie zakaz!” – oburzył się.

Historia wymiany uwag między Sylwią Spurek a Kosiniakiem-Kamyszem jest dość długa. Politycy PSL wyjątkowo nerwowo reagują na wszelkie pomysły, które z zapałem przedstawia europosłanka.

