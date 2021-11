107 na godzinę Tuska rozpaliło wyobraźnię internautów. Tylu memów dawno nie było

Donald Tusk tracący prawo jazdy? Brzmi jak idealny materiał na najbliższe miesiące dla prorządowej Telewizji Polskiej. Jednak kłopoty szefa PO wzbudziły spore zainteresowanie nie tylko na Woronicza. Wielkie poruszenie wzbudziły wśród internautów, którzy zasypali memami media społecznościowe. W swoich żartach zauważają oczywiście, jak wielkim prezentem dla obozu rządzącego będzie tego typu wpadka. Ze śmiechem sugerują też, że za wszystkim mógł stać nieprzychylny Tuskowi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk stracił prawo jazdy

Do opisywanego tutaj zdarzenia doszło w sobotę 20 listopada około godziny 11:00. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska przekazała, że w Wiśniewie koło Mławy zatrzymano 64-letniego kierowcę. Miał przekroczyć dozwoloną prędkość o 50 km/h. Rzeczniczka nie podała nazwiska zatrzymanego, nie potwierdziła też, że był to Donald Tusk. Interia powołała się jednak na swoje źródła i od początku wskazywała, że to właśnie przewodniczący Platformy. Potwierdzenie przyszło ostatecznie od głównego bohatera całej sytuacji.

Tusk bez prawa jazdy. Przewodniczący komentuje swoje zachowanie

„Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące plus dziesięć punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji” – napisał Donald Tusk na Twitterze, odnosząc się do informacji podanych chwilę wcześniej przez Interię.

Jak poinformował portal, Donald Tusk jechał 107 km/h w terenie zabudowanym w Wiśniewie obok Mławy. Jak ustaliła Interia, został zatrzymany przez policję i to wówczas stracił prawo jazdy. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej został też ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

„Rajd” Donalda Tuska hitem sieci

Kiedy informacja o całym zdarzeniu pojawiła się w mediach, na Twitterze zawrzało od komentarzy. Nazwisko Tuska stało się najbardziej trendującym hasłem, a komentarzy tylko przybywa. W wielu z nich pobrzmiewa nuta kpiny lub niezadowolenia z takiej postawy, są także tacy, którzy chwalą Tuska za szybkie przyznanie się do wykroczenia i wzięcie odpowiedzialności za swój czyn.