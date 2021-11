Iwona Hartwich pozwała Magdalenę Ogórek. „Pseudonim żywa gotówka”

Pod koniec września Iwona Hartwich żądała za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprosin od Magdaleny Ogórek. Posłanka Koalicji Obywatelskiej złożyła wówczas wezwanie przedsądowe w siedzibie TVP. W piśmie podkreślała m.in. że naruszone zostały jej dobra osobiste.

Hartwich pozywa Ogórek. Za co?

Chodzi o słowa, które padły 28 września w programie „W tyle wizji” emitowanym przez telewizję publiczną. Podczas audycji Magdalena Ogórek stwierdziła, że „powszechnie znany pseudonim Iwony Hartwich to żywa gotówka”. „Informuję, że jest on wykorzystywany do dyskredytacji mojej osoby przez środowiska skrajnie prawicowe, które od wielu lat nękają mnie i zastraszają w związku z moją działalnością na rzecz rodzin i osób z niepełnosprawnościami” – pisała posłanka.

Ponieważ Magdalena Ogórek nie przeprosiła Iwony Hartwich, sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Warszawie. Nie można być obojętnym wobec mowy nienawiści, zwłaszcza wygłaszanej w publicznej Telewizji – stwierdziła parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

Sondaż. Którzy prezenterzy telewizyjni są najbardziej lubiani przez widzów?