Najnowszy sondaż CBOS o Andrzeju Dudzie. Fatalne wieści dla prezydenta

CBOS regularnie co miesiąc przeprowadza badania tego, jak Polacy oceniają działalność instytucji publicznych, w tym działalność Prezydenta RP, Sejmu i Senatu. W poniedziałek 22 listopada pojawiły się wyniki listopadowych badań. O ile w przypadku Sejmu i Senatu negatywne oceny tradycyjnie przeważają nad pozytywnymi, to w ostatnim miesiącu stosunek ocen zmienił się negatywnie w stosunku do Andrzeja Dudy.

Sondaż CBOS: Złe wieści dla Andrzeja Dudy

Oceny prezydenta Andrzeja Dudy pogorszyły się w ciągu ostatniego miesiąca. Negatywne oceny działań głowy państwa znów przeważają nad pozytywnymi.

Negatywnie działania prezydenta ocenia 46 procent badanych. To wzrost o 3 punkty procentowe. Pozytywnie działalność głowy państwa ocenia 42 procent ankietowanych. To spadek o 4 punkty procentowe.

Jak prezydent Duda był oceniany do tej pory?

Pozytywne oceny Andrzeja Dudy w sondażach CBOS przez wiele lat od początku prezydentury przeważały nad ocenami negatywnymi. Sytuacja zmieniła się w październiku 2020 roku, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Wtedy oceny mieniły się diametralnie, po raz pierwszy prezydent miał więcej proc. złych ocen niż dobrych. Taka sytuacja powoli zmieniała się na korzyśc prezydenta i w końcu w maju 2021 roku ponownie udało się uzyskać więcej ocen pozytywnych niż negatywne.

Od tamtej pory oceny wciąż pozostają bardzo mieszane, do lipca przeważały pozytywne, w sierpniu więcej było tych negatywnych, a we wrześniu znów więcej było pozytywnych. Listopad to kolejny miesiąc, w którym oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi.

