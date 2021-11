Opozycja pojawi się na spotkaniu zaproponowanym przez PiS? Są pierwsze reakcje

W poniedziałek 22 listopada marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła wszystkich przewodniczących klubów i kół poselskich na spotkanie. Tematem ma być walka z pandemią. Na stole leży także projekt, który, jak wynika z medialnych ustaleń, nie ma szerokiego poparcia w Zjednoczonej Prawicy.

Chodzi o projekt wprowadzający m.in. zapis, że pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownicy są zaszczepieni i na tej podstawie decydować o rozdysponowaniu pracowników do rożnych zadań.

Opozycja odpowiada na propozycję Witek. Kto pojawi się na spotkaniu?

„Będziemy obecni na spotkaniu ws. pandemii u Marszałek Sejmu. Oczekujemy, że w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Rady Medycznej przy Premierze RP i przedstawią swoje rekomendacje” – zapowiedział szef klubu KO Borys Budka.

W rozmowie z PAP swoją obecność potwierdzili także przedstawiciele Nowej Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na Twitterze wypowiedział się także Jan Strzeżek z Porozumienia, zaznaczając, że i jego partia będzie miała swojego reprezentanta na spotkaniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że podczas rozmów zabraknie Konfederacji. Choć jednoznacznego stanowiska ugrupowania nie ma, to z licznych wypowiedzi jego polityków wynika, że stanowczo nie zgadzają się oni z takim obrotem spraw.

Konfederacja pisze o „zdrajcach”

„Zdrajcy z piS zostaną wsparci przez PO?! Covidowa koalicja rozkręca się na całego! Choćbyśmy byli sami przeciw wszystkim: NIE ODPUŚCIMY WALKI O WOLNOŚĆ I PRZESTRZEGANIE PRAW OBYWATELSKICH!” – czytamy na oficjalnym koncie Konfederacji, która odpowiedziała na wpis Budki, zapowiadający udział w spotkaniu.

Przewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko również skomentował propozycję Witek, choć nie wskazał, czy na spotkaniu pojawi się reprezentant koła ugrupowania. „Jak panika i chaos we własnym obozie, to chcecie przerzucać odpowiedzialność na opozycję. Seriously? Gdzie jest rządowy – a nie poselski projekt ustawy?” – pyta.

