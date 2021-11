Jacek Sasin o „obrzydliwym hejcie”. „Zupełny moralny upadek. Niżej się nie da. Dno”

Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, wziął udział w debacie „Pracodawca Pro Familia”. Polityk podkreślał, że inwestowanie w pracowników jest niezwykle ważne. – Ono wynika nie tylko z polityki państwa, nie tylko z tego, że my, rządząc od 6 lat, my, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, postawiliśmy na rodzinę i politykę prorodzinną, wsparcie dla rodzin, w centrum naszej polityki, w centrum naszego programu, który konsekwentnie realizujemy – powiedział Jacek Sasin.

Debata „Pracodawca Pro Familia”. Jacek Sasin: Państwo to silne rodziny

– Ale ta polityka spółek Skarbu Państwa wynika również z takiej kalkulacji biznesowej. Właśnie tej kalkulacji, która mówi, że zadowolony pracownik, który nie jest sfrustrowany, który wie, że może się czuć bezpiecznie, może się w pełni realizować w miejscu pracy i nie musi wybierać pomiędzy pracą a rodziną, nie musi stawać przed tym dramatycznym wyborem, jest pracownikiem bardziej wydajnym, bardziej zaangażowanym w pracę i dającym z siebie więcej w miejscu pracy – powiedział.

To jest korzystne dla spółek, ale to jest również korzystne dla państwa, bo państwo to silne rodziny. Fundamentem państwa są silne rodziny i to się udaje rzeczywiście doskonale pogodzić. To można pogodzić. Spółki Skarbu Państwa dają tutaj przykład, pokazują, że tak właśnie rzeczywiście może być – kontynuował podczas debaty.

twitter

Wypowiedź Jacka Sasina wywołała lawinę komentarzy

Wypowiedź polityka była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. „Ale żeby minister chwalił nepotyzm... chyba dam lajka za tę akcję!”, „To prawda, dało się to zauważyć” – to tylko kilka przykładów komentarzy, które pojawiły się pod postem Ministerstwa Aktywów Państwowych, w którym został zacytowany fragment wypowiedzi Jacka Sasina.

twitter

Jacek Sasin o „obrzydliwym hejcie”

„Jeśli pretekstem do obrzydliwego hejtu jest wspieranie przez spółki skarbu powrotu do aktywności zawodowej młodych matek, tworzenie przedszkoli, badania profilaktyczne dla dzieci to jest, opozycjo, wasz zupełny moralny upadek. Niżej się nie da. Dno” – skomentował Jacek Sasin na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Morawiecki dla "Wprost": Budowa pełnego zabezpieczenia na granicy z Białorusią potrwa przynajmniej pół roku