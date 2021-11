„Kropka nad i”. Sikorski ostro o Krystynie Pawłowicz: Wiemy, że nie jest do końca zrównoważona

„Karmienie, pocieszanie, koncertowanie, podbudowanie morale agresorów, odsyłanie im wiktu i opierunku, to oczywista zdrada państwa polskiego przez oczywistych zdrajców! To wzmocnienie ich przeciw Polsce, przeciw naszym obrońcom! Polsko, zrób coś z tym ! Zdrajcy, precz z Polski!” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze, odnosząc się do kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.

Po chwili pisała o migrantach: „przybyłem łamiąc prawo, bo nie chciałem przejść do punktu granicznego, tylko wdarłem się siłą bijąc przy okazji strażnika - podciąłem potem gardło temu, co dał mi nocleg, zgwałciłem mu żonę, ukradłem samochód i podpaliłem jego kościół. Allah Akhbar!”.

Sikorski o Pawłowicz: Wiemy, że nie jest do końca zrównoważona

Europoseł Radosław Sikorski słowa Krystyny Pawłowicz skomentował na Twitterze, twierdząc, że jej wypowiedź to nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i sugerując, że sprawą powinna zająć się prokuratura.

O wpis Pawłowicz polityk były minister został zapytany również przez Monikę Olejnik w „Kropce nad i” na antenie TVN24.

– To, że Krystyna Pawłowicz jest nie do końca zrównoważona, wiemy od jakiegoś czasu. To, że to się kłóci z etyką chrześcijańską, to chyba tez ewidentne. Myślę, że powinna przeczytać, jakie są obowiązki chrześcijanina – ocenił europoseł. – Ale po trzecie, jak rozumiem, sędziowie mają obowiązek mieć nieskazitelną opinię i zachowywać się zgodnie z jakimiś standardami. Ta pani „nie profesor” nie trzyma żadnych standardów. Gdyby prokuratura i system dyscyplinarny sędziów działałby normalnie, to już dawno nie byłaby sędzią – dodał.

