Najnowszy sondaż partyjny. PiS poważnie zagrożone? Koalicja dwóch partii może odebrać im władzę

Sondażprzeprowadzony przez pracownię United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” to kolejne badanie, w którym odnotowano spadek poparcia dla partii rządzącej. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wówczas Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 31 proc. głosów. W porównaniu z poprzednim sondażem formacja Jarosława Kaczyńskiego zaliczyła spadek o 4,4 pkt proc.

Na kolejnym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która także nie ma powodów do zadowolenia. Na ugrupowanie, na czele którego stoi Donald Tusk chce obecnie głosować 22,1 proc. ankietowanych, a więc o 5 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.

Najnowszy sondaż. Wzrost poparcia dla Hołowni i Lewicy

Podium zamyka Polska 2050. Deklarację oddania głosu na ruch Szymona Hołowni złożyło 12, 3 proc. respondentów, a więc o 2,8 pkt proc. więcej niż w październiku. Łącznie obie formacje popiera 34,4 proc. badanych. Nieznacznie wzrosło także poparcie dla Lewicy, która może obecnie liczyć na 7 proc. głosów (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Sondaż. Jakie poparcie ma Konfederacja i PSL?

Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Konfederacji, którą popiera 6,5 proc. badanych (o 0,3 pkt proc. mniej niż w październiku oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (na to ugrupowanie chce swój głos oddać 5,8 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia względem października o 1,2 pkt proc.

Znacząco, bo aż o 5,3 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które nie są w stanie jednoznacznie określić, na którą partię chciałyby oddać swój głos. Niezdecydowanych jest 15,2 proc. respondentów.

Badanie United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej" zostało przeprowadzone metodą CATI na grupie 1000 osób w dniach 18-19 listopada.

